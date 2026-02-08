شوبير: ييس توروب يدرس توظيف يوسف بلعمري في خط وسط الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، يدرس إمكانية الدفع باللاعب يوسف بلعمري في مركز خط الوسط خلال المباريات المقبلة.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» المذاع عبر «أون سبورت إف إم»، أن أحمد نبيل كوكا استنفد جميع محاولات توظيفه في مركز الظهير الأيسر، مشيرًا إلى أن كريم فؤاد يُعد الأقرب لشغل هذا المركز خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن أشرف بن شرقي لم يظهر في أفضل حالاته الفنية مؤخرًا، رافضًا في الوقت نفسه تقييم مستوى حسين الشحات، مبررًا ذلك بمشاركته لدقائق محدودة فقط.