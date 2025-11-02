لبنان: الجامعة العربية مطالبة بأن تتحول لأداة استراتيجية في الأمن والتنمية

أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام، أن الجامعة العربية مطالبة اليوم بأن تتحول إلى أداة استراتيجية فاعلة في مفهومَي الأمن والتنمية، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاونًا عربيًا أعمق في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة.

تجسد الشرعية الإقليمية

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة “القاهرة الإخبارية”، إن الجامعة العربية تجسد الشرعية الإقليمية بمفهومها السياسي، وتمثل الإطار الطبيعي لتنسيق المواقف وصون المصالح العربية المشتركة.

إعادة إحياء مفهوم الأمن القومي

وأشار إلى أن هناك حاجة ملحّة لإعادة إحياء مفهوم الأمن القومي العربي بما يتلاءم مع المتغيرات الإقليمية والدولية، داعيًا إلى مقاربة جديدة توازن بين الأمن والسيادة والتنمية المستدامة.

جوهر الصراع في المنطقة

وفي الشأن الفلسطيني، شدد رئيس الوزراء على رفض لبنان القاطع لأي تهجير للفلسطينيين، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تبقى جوهر الصراع في المنطقة، وأن الحل العادل والشامل هو المدخل الحقيقي إلى الاستقرار.

أمن المياه والطاقة

كما اعتبر أن أمن المياه والطاقة هو وجه آخر للسيادة الوطنية، داعيًا إلى تنسيق عربي يضمن الحقوق الطبيعية للدول في مواردها ويعزز التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية.

التضامن والتكامل بين الدول

وختم رئيس الوزراء ، بالتأكيد على أن ازدهار كل دولة عربية يشكل ضمانة لازدهار جارتها، وأن التضامن والتكامل بين الدول العربية هو السبيل الأنجع لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.