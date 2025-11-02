قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوادى الجديد تنقل رفات 8500 جثة من إحدى المقابر.. تفاصيل
بجواز السفر فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة
موعد أول اجتماع لـ مجلس إدارة الأهلي الجديد
إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثنائية في الدوري الإيطالي
في افتتاح المتحف المصري الكبير.. مينا نادي يترجم الروح القبطية إلى موسيقى تنطق بالسلام
لبنان: الجامعة العربية مطالبة بأن تتحول لأداة استراتيجية في الأمن والتنمية
لأول مرة بمستشفى السنبلاوين.. نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالمخ لسيدة سبعينية
هبوط أرضي بسبب انـ ـفجار خط مياه رئيسي في الغربية
منسقة أممية : وقفنا إلى جانب مصر على مدى عقود دعماً للتنمية
حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته لولو
تباين سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات الأحد
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول لوجستي في حزب الله بجنوب لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

لبنان: الجامعة العربية مطالبة بأن تتحول لأداة استراتيجية في الأمن والتنمية

نواف سلام
نواف سلام
محمد البدوي

أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام، أن الجامعة العربية مطالبة اليوم بأن تتحول إلى أداة استراتيجية فاعلة في مفهومَي الأمن والتنمية، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاونًا عربيًا أعمق في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة.

تجسد الشرعية الإقليمية

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة “القاهرة الإخبارية”، إن الجامعة العربية تجسد الشرعية الإقليمية بمفهومها السياسي، وتمثل الإطار الطبيعي لتنسيق المواقف وصون المصالح العربية المشتركة.

إعادة إحياء مفهوم الأمن القومي

وأشار إلى أن هناك حاجة ملحّة لإعادة إحياء مفهوم الأمن القومي العربي بما يتلاءم مع المتغيرات الإقليمية والدولية، داعيًا إلى مقاربة جديدة توازن بين الأمن والسيادة والتنمية المستدامة.

جوهر الصراع في المنطقة

وفي الشأن الفلسطيني، شدد رئيس الوزراء على رفض لبنان القاطع لأي تهجير للفلسطينيين، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تبقى جوهر الصراع في المنطقة، وأن الحل العادل والشامل هو المدخل الحقيقي إلى الاستقرار.

أمن المياه والطاقة 

كما اعتبر أن أمن المياه والطاقة هو وجه آخر للسيادة الوطنية، داعيًا إلى تنسيق عربي يضمن الحقوق الطبيعية للدول في مواردها ويعزز التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية.

التضامن والتكامل بين الدول

وختم رئيس الوزراء ، بالتأكيد على أن ازدهار كل دولة عربية يشكل ضمانة لازدهار جارتها، وأن التضامن والتكامل بين الدول العربية هو السبيل الأنجع لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

