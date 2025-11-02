قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

رئيس وزراء لبنان: الدبلوماسية المائية أحد أهم أركان الأمن العربي

نواف سلام
نواف سلام
محمد البدوي

أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام أن الدبلوماسية المائية يجب أن تتحول إلى أحد أهم أركان الأمن العربي في ظل ما يشهده العالم من تحديات متزايدة تتعلق بندرة المياه وتغير المناخ وتأثيراته على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

 الأمن المائي والغذائي والاقتصادي

وشدد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة “القاهرة الإخبارية” على أن مفهوم الأمن العربي لا يجب أن يُختزل في البعد العسكري فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل الأمن المائي والغذائي والاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها ركائز أساسية لحماية استقرار الدول وتعزيز قدراتها على مواجهة الأزمات.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب وعياً عربياً مشتركاً بأهمية التعاون الإقليمي في إدارة الموارد الطبيعية، وبناء شراكات استراتيجية تحقق التكامل وتمنع النزاعات حول المياه والطاقة والموارد المشتركة.

تجاوز الخلافات والعمل بروح جماعية

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الوقت قد حان لأن نؤمن بأن ما يجمع الدول العربية أكثر مما يفرقها، داعيًا إلى تجاوز الخلافات والعمل بروح جماعية تحقق مصالح الأمة العربية وتضمن مستقبلًا أكثر أمنًا وازدهارًا لشعوبها.

