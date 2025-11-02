أخبار التوك شو.. مدبولي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان.. وأمطار ورعد وأتربة اليوم الأحد 2 نوفمبر

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



نواف سلام يشيد بالمتحف المصري الكبير كنموذج للتاريخ والحضارة

أشاد نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني، بالمتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بأنه «تحفة معمارية وثقافية تروي قصة الإنسان منذ فجر التاريخ من أم الدنيا».



مدبولي: ندين الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان

أدان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني بأشد العبارات كل الإعتداءات والتجاوزات الإسرائيلية التي حدثت فى الجنوب اللبناني.



مدير مكتب «NBC News» بالقاهرة: افتتاح المتحف المصري الكبير كان عرضًا عالميًا يجمع بين الثقافات|فيديو

قالت شالين جوباش مدير مكتب قناة NBC News بالقاهرة، إنّ احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير كان مذهلا، وكانت هناك أشياء كثيرة أجبعتها فيه، مثل الطريقة التي جعلوه بها عالميًا ومتعدد الثقافات.



أولى حالات الخريف المطيرة تضرب البلاد.. أمطار ورعد وأتربة اليوم الأحد 2 نوفمبر

حذرت منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الأحد 2 نوفمبر، مشيرة إلى أننا نشهد أولى حالات فصل الخريف المطيرة هذا العام، والتي تمتد تأثيراتها على القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات.



صرح عالمي جديد| المدير السابق لمشروع المتحف المصري الكبير: المتحف يروي حكاية حضارة لا تنتهي|فيديو

أكد المهندس عماد فايز، المدير السابق لمشروع المتحف المصري الكبير، أن الافتتاح الرسمي للمتحف يمثل لحظة تاريخية لمصر والعالم، موضحًا أن الحدث أضاف وجهة ثقافية وبصرية جديدة على أرض الحضارة المصرية. وأضاف أن توصيف المتحف بأنه "الهرم الرابع" يعد وصفًا دقيقًا للغاية، نظرًا لضخامته وروعة تصميمه المعماري ودوره الحضاري والتعليمي والثقافي، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد إضافة نوعية للتراث الإنساني بأسره، وليس لمصر وحدها.



أضخم دعاية.. افتتاح المتحف المصري الكبير يبهر العالم

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حلمًا طال انتظاره، يليق بعظمة الحدث ومكانة مصر التاريخية، مشيرًا إلى أن هذا الافتتاح يعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ أكبر مشروع ثقافي في العالم الحديث.



نشاهدها في مصر.. تفاصيل ظاهرة القمر العملاق وموعد ظهورها

أكد الدكتور محمد الصادق، الباحث في معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن شهر نوفمبر الجاري سيشهد ظهور ظاهرة القمر العملاق في السماء، لتكون واحدة من أبرز الظواهر الفلكية التي تختتم بها سنة 2025 الحافلة بالأحداث الكونية.



نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف مشاعر والده أثناء افتتاح المتحف المصري الكبير

تحدّث أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، عن اللحظات العاطفية التي عاشها والده خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم.



بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا على مستوى محلات الصاغة المصرية مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 2-11-2025.