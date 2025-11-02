مدبولي: ندين الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مدبولي: ندون الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان

هاجر ابراهيم

أدان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني  بأشد العبارات كل الإعتداءات والتجاوزات الإسرائيلية التي حدثت فى الجنوب اللبناني.

و دعا إلى إنسحاب الجانب الإسرائيلي من النقاط المتواجد فيها، معقبا: “ سنكون حريصين بمجرد إستعادة لبنان هذه النقاط على دعم الحكومة اللبنانية فى مشروعات إعادة الإعمار والتطوير والشركات المصرية على أتم الإستعداد لمشاركة أشقائها فى الجانب اللبناني بما لديها من خبرات أن تقوم بدورها”.

وأضاف: “ أكدت على حرصنا على تلبية أى احتياجات من الحكومة اللبنانية فى المجالات المختلفة منها قطاع الطاقة.

وقال: شرفنا أمس بوجود دولة الرئيس فى حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ودائما مصر ولبنان لهم عمق كبير فى مجال الثقافة والفنون”.

وتابع: “تناقشنا فى الظروف الإقليمية فى المنطقة المحيطة فى لبنان وكل ما نأمله إستقرار أوضاع الدول  العربية لكي تساعد ويتم التركيز على مشروعات التنمية الإقتصادية فى هذا الأمر”.

وأختتم: “أوجه التحية والتقدير لرئيس وزراء لبنان على تشريفه لنا أمس واليوم فى القاهرة، وكل الخير والإستقرار لشقيقتنا لبنان، ولبنان تحمل فى قلوب المصريين حب ومكانة لا نحتاج وصفها”.
 

