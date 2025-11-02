قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة
مدبولي: مصر ولبنان على طريق الشراكة الاقتصادية المتقدمة
مدبولي ونظيره اللبناني يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
«الشاباك» يكشف شبكة تجسس جديدة.. إيرانيون جنّدوا شابًا من طبريا لرصد بن غفير ومواقع عسكرية
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والأوراق المطلوبة لها .. قرارات عاجلة
سفارة مصر بالرياض تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين السعوديين
المشاط: الشركات المصرية ذات الخبرات المتميزة مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار لبنان
الولايات المتحدة مهنئة مصر: افتتاح مبهر لأكبر متحف أثري بالعالم وأكبر تكريم لتاريخ مصر العريق
السيطرة على حريق بباخرة راسية في أسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح
مدبولي ونواف يشهدان التوقيع.. بروتوكولات جديدة تعزّز الشراكة «المصرية - اللبنانية»
مدير مكتب «NBC News» بالقاهرة: افتتاح المتحف المصري الكبير كان عرضًا عالميًا يجمع بين الثقافات|فيديو
"سي بي إس نيوز" الأمريكية: زائر المتحف المصرى الكبير يحتاج إلى 70 يومًا لمشاهدة كنوزه كاملة
توك شو

صرح عالمي جديد| المدير السابق لمشروع المتحف المصري الكبير: المتحف يروي حكاية حضارة لا تنتهي|فيديو

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
هاجر ابراهيم

أكد المهندس عماد فايز، المدير السابق لمشروع المتحف المصري الكبير، أن الافتتاح الرسمي للمتحف يمثل لحظة تاريخية لمصر والعالم، موضحًا أن الحدث أضاف وجهة ثقافية وبصرية جديدة على أرض الحضارة المصرية. وأضاف أن توصيف المتحف بأنه "الهرم الرابع" يعد وصفًا دقيقًا للغاية، نظرًا لضخامته وروعة تصميمه المعماري ودوره الحضاري والتعليمي والثقافي، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد إضافة نوعية للتراث الإنساني بأسره، وليس لمصر وحدها.

وأوضح فايز، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن حفل الافتتاح الذي أقيم أمس عكس عبقرية التصميم والإبهار البصري الذي يليق بعظمة المكان، من خلال عروض الإضاءة المبهرة وكلمات القيادة السياسية التي أبرزت قيمة هذا الصرح العالمي، مشيرًا إلى أن ما شاهده خلال الحفل يختلف كثيرًا عن مراحل التنفيذ التي أشرف عليها سابقًا، حيث ظهرت اللمسة النهائية للمتحف في أبهى صورة تجمع بين الأصالة المصرية والتكنولوجيا الحديثة في عرض تاريخ الحضارة.

وأشار المدير السابق للمشروع إلى أن المتحف يُعد إنجازًا هندسيًا فريدًا من نوعه، إذ يتميز بتصميم داخلي واسع يخلو من الأعمدة في قاعات يصل عرضها إلى 32 مترًا، وارتفاعها إلى 40 مترًا، مما يمنح الزائر تجربة بصرية غير مسبوقة، موضحًا أن تنسيق المسارات والعروض تم بدقة كبيرة بالتعاون مع هيئة الآثار، ليحاكي رحلة الإنسان المصري عبر العصور.

المتحف المصري المتحف المصري الكبير وجهة ثقافية الحضارة المصرية الهرم الرابع

