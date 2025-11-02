قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات
صرح عالمي جديد| المدير السابق لمشروع المتحف المصري الكبير: المتحف يروي حكاية حضارة لا تنتهي|فيديو
سفيرة مصر في سلوفينيا: المتحف المصري الكبير يخلد تفاصيل الحضارة الإنسانية الأولى
سفارات مصر تنقل أجواء الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير إلى عواصم العالم
مستشار ملك البحرين: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز عظيم يعكس مجد الحضارة المصرية
أسوشيتد برس: مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على منطقة الكاريبي
نائبة وزيرة التضامن تلتقي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة
ملايين التغريدات.. المتحف المصري الكبير يتصدر ترند العالم..صور
أفضل 5 سيارات تحت 60 ألف ريال سعودي | صور
كيفية سداد فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر 2025
وسيم السيسي: احتفالية المتحف الكبير تؤكد أن مصر مبدعة في كل الفنون
البحر الأحمر.. ملاذ الأوروبيين الدافئ: 35 ألف سائح يصلون في يوم واحد مع بدء الموسم الشتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد الرحيم ريحان: المتحف الكبير يجسد مسيرة شعب صانعٍ للمجد والسلام

المتحف المصري
المتحف المصري
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، أن النقاط التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير تعكس رؤية حضارية شاملة تجعل من المتحف منارةً للسلام والتواصل بين الشعوب، موضحا أن المتحف لا يُعد مجرد مكان لحفظ الآثار، بل شهادة خالدة على عبقرية الإنسان المصري، وصورة مجسمة لمسيرة شعبٍ صانعٍ للمجد ورسولٍ للسلام، داعياً إلى تحويل كلمات الرئيس إلى واقع عملي في مجالات الثقافة والاقتصاد والسياحة.

وأشار ريحان خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن الرئيس السيسي دعا إلى جعل المتحف مركزا لنشر ثقافة السلام وتعزيز التواصل الثقافي والاقتصادي بين الدول، مؤكداً أن الصناعات الثقافية والإبداعية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، كما أنها وسيلة فعالة لتسويق الحضارة المصرية عالمياً، مضيفا أن مصر تمتلك ثروة أثرية هائلة تؤهلها لتسجيل المزيد من المواقع في قائمة التراث العالمي لليونسكو، ما يعزز مكانتها كقيمة حضارية استثنائية على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بالهوية البصرية لحفل الافتتاح، أوضح ريحان أن الحفل كان تجسيداً مبهراً للجمال والإبداع المصري، بمشاركة 79 وفداً رسمياً بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك ورؤساء دول وحكومات، وبحضور واسع لوسائل الإعلام العالمية. وأكد أن العرض الفني والضوئي للمتحف عكس بوضوح الهوية المصرية الممتدة منذ عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث، مشيراً إلى أن مصر قدمت للعالم من خلال هذا الافتتاح “هدية حضارية وإنسانية” تؤكد استمرار رسالتها في صناعة المجد ونشر السلام.

التاريخ السيسي الأعلى للثقافة المتحف المصري المتحف المصري الكبير رؤية حضارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 2-11-2025

منتخب مصر لليد

أول تعليق من وزير الرياضة بعد خسارة منتخب اليد نهائي كأس العالم

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

بالصور

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد