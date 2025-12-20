أستاذ هندسة: صفقة تيك توك تنقل البيانات والخوارزميات بداخل أمريكا

قال الدكتور أحمد بنافة، أستاذ الهندسة وعلم الشبكات بجامعة سان هوزيه، إن الصفقة الجديدة الخاصة بتيك توك في الولايات المتحدة «تعني عمليًا إن التطبيق سيستمر في خدمة نحو 170 مليون مستخدم في أمريكا، حوالي 55% منهم في الفئة العمرية من 18 إلى 34 سنة»، مؤكدًا أن المنصة «مؤثرة جدًا للشباب ومصدر معلومات رئيسي».

وأوضح بنافة، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن جوهر الصفقة يقوم على «نقل بيانات المستخدمين الأمريكيين لتكون موجودة داخل أمريكا على خوادم شركة أوراكل»، مضيفًا أن هذه الخطوة «تنهي مخاوف كبيرة كانت موجودة لما كانت الخوادم في سنغافورة ودول أخرى»

وأشار إلى أن «الخوارزميات سيتم ترخيصها لأوراكل، ويتم تدريبها والتحكم فيها من داخل أمريكا»، لافتًا إلى أن بايت دانس «خرجت من ملف التحكم في الخوادم والبيانات، وكل اللي تملكه دلوقتي نسبة 20% فقط، إضافة إلى ترخيص الخوارزميات في حالة التحديث»، وهي نقطة محل نقاش حتى الأن لأن أمريكا تفضل فصل تيك توك أمريكا عن التطبيق العالمي.

وأكد بنافة أن الصفقة «بتنهي جزء كبير من مخاوف الأمن القومي الأمريكي»، موضحًا أن القلق كان مرتبطًا «بالتحكم في البيانات والتوصيات والأخبار اللي بتوصل لحوالي 95 مليون شاب وشابة في أمريكا»، وأن امتلاك المستثمرين الأمريكيين للنسبة الأكبر «بيخلي التحكم في المحتوى والتوصيات داخل الإطار الأمريكي».