النواب يوافق على فرض رسم 50 جنيها على التصديقات و20 دولارا على التأشيرات بالخارج
رئيس وزراء لبنان: علاقتنا مع مصر نتاج تاريخ طويل من التفاعل على مختلف الأصعدة
كيف شارك الأجانب المصريين احتفالهم بافتتاح المتحف المصري الكبير؟
مدبولي: مصر تعزز دعمها للبنان في إعادة الإعمار والاستقرار
مدبولي: ندين الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
السيتي في مهمة جديدة أمام بورنموث لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي
إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة
مدبولي: مصر ولبنان على طريق الشراكة الاقتصادية المتقدمة
مدبولي ونظيره اللبناني يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
«الشاباك» يكشف شبكة تجسس جديدة.. إيرانيون جنّدوا شابًا من طبريا لرصد بن غفير ومواقع عسكرية
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والأوراق المطلوبة لها .. قرارات عاجلة
سفارة مصر بالرياض تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين السعوديين
توك شو

أولى حالات الخريف المطيرة تضرب البلاد.. أمطار ورعد وأتربة اليوم الأحد 2 نوفمبر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذرت منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الأحد 2 نوفمبر، مشيرة إلى أننا نشهد أولى حالات فصل الخريف المطيرة هذا العام، والتي تمتد تأثيراتها على القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات.

وأوضحت غانم أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية وجنوب البلاد والقاهرة الكبرى، يصاحبها فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية.

 نشاط للرياح ورمال مثارة

وأضافت منار غانم خلال صباح الخير يا مصر أن الحالة الجوية يصاحبها نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، وقد يؤدي ذلك إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، خاصة في الطرق الصحراوية.

 الأمطار تمتد إلى القاهرة ليلًا

وتابعت عضو الهيئة العامة للأرصاد أن الأمطار تمتد تدريجيًا مساءً وليلاً لتصل إلى القاهرة الكبرى، وتكون خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، كما تمتد إلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأكدت أن جنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين يشهدان أيضًا فرصًا لأمطار خفيفة على فترات متقطعة.

 حالة البحرين المتوسط والأحمر

أشارت غانم إلى أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
 

أما البحر الأحمر فحالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد

