أولى حالات الخريف المطيرة تضرب البلاد.. أمطار ورعد وأتربة اليوم الأحد 2 نوفمبر

حذرت منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الأحد 2 نوفمبر، مشيرة إلى أننا نشهد أولى حالات فصل الخريف المطيرة هذا العام، والتي تمتد تأثيراتها على القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات.

وأوضحت غانم أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية وجنوب البلاد والقاهرة الكبرى، يصاحبها فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية.

نشاط للرياح ورمال مثارة

وأضافت منار غانم خلال صباح الخير يا مصر أن الحالة الجوية يصاحبها نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، وقد يؤدي ذلك إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، خاصة في الطرق الصحراوية.

الأمطار تمتد إلى القاهرة ليلًا

وتابعت عضو الهيئة العامة للأرصاد أن الأمطار تمتد تدريجيًا مساءً وليلاً لتصل إلى القاهرة الكبرى، وتكون خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، كما تمتد إلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأكدت أن جنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين يشهدان أيضًا فرصًا لأمطار خفيفة على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أشارت غانم إلى أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.



أما البحر الأحمر فحالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.