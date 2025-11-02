نشاهدها في مصر.. تفاصيل ظاهرة القمر العملاق وموعد ظهورها

أكد الدكتور محمد الصادق، الباحث في معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن شهر نوفمبر الجاري سيشهد ظهور ظاهرة القمر العملاق في السماء، لتكون واحدة من أبرز الظواهر الفلكية التي تختتم بها سنة 2025 الحافلة بالأحداث الكونية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن القمر العملاق هو ظاهرة تحدث عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض في مداره البيضاوي، حيث تبلغ المسافة بينهما نحو 405 آلاف كيلومتر تقريبًا، ما يجعله يبدو أكبر حجمًا وأكثر إشراقًا للعين المجردة، رغم أن القمر في الحقيقة لا يتغير حجمه أو لونه.

وقال إن ما يراه الإنسان من اختلاف في حجم القمر أو لونه ما هو إلا خداع بصري ناتج عن انعكاس ضوء الشمس على سطحه وتأثير الغلاف الجوي للأرض الذي يضفي عليه مظهرًا مغايرًا.

وأوضخ أن ظاهرة القمر العملاق قد تتكرر من 3 إلى 4 مرات خلال العام، وغالبًا ما تتزامن مع مرحلة المحاق، وهي نهاية الشهر القمري، متابعا أن معظم دول العالم التي تشترك في جزء من الليل ستتمكن من مشاهدة هذه الظاهرة، مضيفًا:سنرى في مصر القمر العملاق بوضوح، وستكون ظاهرة ممتعة تستحق المشاهدة، وحجم القمر سيزيد بنسبة 14% من الحجم المعتاد.



