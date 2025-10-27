زلزال مرسي مطروح.. معهد الفلك يكشف تفاصيل الهزة الأرضية

رصد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هزة أرضية مساء اليوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر 2025، في تمام الساعة 8:49 مساءً بالتوقيت المحلي، على بعد 817 كيلومترًا شمال مرسى مطروح.

وأوضح المعهد في بيانه أن قوة الهزة بلغت 5.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها عند خط عرض 39.4 شمالًا وخط طول 28.3 شرقًا، وعلى عمق 12.9 كيلومترًا.

هل شعر به المواطنون؟

وأكد المعهد أنه لم ترد أي تقارير تفيد بشعور المواطنين بالهزة أو وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأشار الدكتور طه توفيق راجح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي نشاط زلزالي داخل مصر أو في محيطها الإقليمي، مشيرا إلى أن هذه الهزة تعد ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي الذي تشهده المنطقة من حين لآخر دون أي تأثيرات سلبية داخل الأراضي المصرية.

وجاءت بيانات الهزة الأرضية هلى النحو الآتي:

تاريخ الحدوث: ٢٠٢٥/١٠/٢٧

وقت الحدوث : ١٠:٤٨:٢٩ مساءً بالتوقيت المحلي

القوة: 5.80 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: ۳۹,۰۹ شمالا

خط الطول : ۲۸,۲۳ شرقا

العمق: 12.90 كم