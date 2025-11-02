رئيس وزراء لبنان: ازدهار كل دولة عربية ضمان لازدهار جارتها.. ونحتاج لثقافة التخطيط المشترك

أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام أن ازدهار أي دولة عربية يمثل ضمانًا لازدهار جيرانها، مشددًا على أن العالم العربي يمتلك كل المقومات التي تؤهله لتحقيق نهضة شاملة في مختلف المجالات، من ثروات طبيعية وبشرية، وموقع جغرافي متميز، وتاريخ عريق يجسد عمق الحضارة العربية.

ثقافة التخطيط المشترك

وأشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة “القاهرة الإخبارية” إلى أن ما ينقص الدول العربية ليس الإمكانات أو الموارد، بل ثقافة التخطيط المشترك والتكامل الاقتصادي القادرة على تحويل الطاقات إلى إنجازات ملموسة تخدم الشعوب العربية وتدعم الاستقرار في المنطقة.

تعزيز دور جامعة الدول العربية

كما دعا إلى تعزيز دور جامعة الدول العربية لتكون فاعلًا رئيسيًا في قضايا الأمن والتنمية، موضحًا أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا يقوم على التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وختم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن لبنان يؤمن بالعروبة كهوية جامعة، وبأن مستقبل الأمة العربية يعتمد على قدرتها في بناء شراكات حقيقية تحقق التنمية المستدامة والأمن المشترك لكل شعوب المنطقة.