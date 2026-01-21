النرويج ترفض تلبية دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام

أعلنت رئاسة الحكومة النرويجية رفضها تلبية دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام.

وفي وقت سابق؛ دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء الاحتلال في الساعات الماضية إلى الانضمام إلى مجلس السلام العالمي رغم كونه أحد مرتكبي المجازر المروعة في القرن الواحد والعشرين عبر تنفيذه جريمة إبادة جماعية في غزة.



كما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوله أنه سينضم إلى مجلس السلام استجابة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعد ذلك تلميعا من جديد لصورة نتنياهو المشوهة بسبب حرب الإبادة.

وقال ترامب أمس إن مجلس السلام الخاص بغزة سيكون رائعا وكان على الأمم المتحدة القيام بدور أكبر في السلام، وهذا لا يعني أننا سنلغي الأمم المتحدة لكنها لم تنهي الحروب كما أنهيتها.

يأتي ذلك فيما قال الناطق باسم حماس حازم قاسم: قدمنا كل ما لدينا من معطيات بشأن جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير وتعاملنا بإيجابية مع كل جهود البحث عن جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير والاحتلال عطل مرارا مساعي البحث عن الجثمان في مناطق خلف الخط الأصفر ولهذا، نطلع الوسطاء مباشرة على جهودنا للوصول إلى جثمان الأسير الأخير.

وأضاف حازم قاسم: مستعدون للتعاون مع الوسطاء والضامنين في أي جهود تؤدي للعثور على الجثمان وإسرائيل تستغل عدم العثور على الجثمان للتهرب من استحقاقات المرحلة الأولى.

