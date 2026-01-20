زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء "مجلس السلام" في قطاع غزة.

وأوضح زيلينسكي أن الدبلوماسيين الأوكرانيين يدرسون الدعوة حاليًا.

وأشار الرئيس الأوكراني، خلال نقاش على تطبيق واتساب، إلى صعوبة تصور وجود أوكرانيا وروسيا في هذا المجلس أو في أي مجلس آخر مشابه.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن نسخة من رسالة الدعوة ومسودة ميثاق المجلس تشير إلى أن ترامب سيترأس المجلس مدى الحياة، على أن يبدأ بالنظر في ملف غزة قبل توسيع نطاقه ليشمل صراعات دولية أخرى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي إدارة ترامب لتوسيع المبادرة عبر إشراك عدد من الدول ضمن آلية دبلوماسية جديدة، على الرغم من عدم وضوح آليات عمل المجلس أو صلاحياته حتى الآن.