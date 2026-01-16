أوكرانيا تعلن إسقاط 53 طائرة مسيرة روسية



أعلنت الدفاع الأوكرانية إسقاط 53 طائرة مسيرة روسية من أصل 76 هاجمت مناطق عدة بالبلاد منذ الليلة الماضية.

وفي وقت لاحق ؛ شنّ الجيش الأوكراني هجومًا على عدد من المباني السكنية في مدينة روستوف جنوب روسيا، أسفر عن اشتعال النيران ووقوع أضرار بالمدينة.

وصرّح ألكسندر سكريابين، رئيس إدارة مدينة روستوف-نا-دونو جنوب روسيا، بأنّ عددًا من المباني السكنية قد تضرّرت جرّاء هجوم بطائرة مسيّرة على المدينة.

وكتب على تطبيق تيليجرام: "تعرّض الجزء الغربي من المدينة للهجوم، وأُفيد بوقوع أضرار في عدد من المباني السكنية. كما تسبّبت حطام الطائرة المسيّرة المتساقطة في اشتعال النيران في بعض المباني في منطقة صناعية. وتجري حاليًا جهود لإخماد الحريق"، بحسب ما أفادت به وكالة تاس الروسية.