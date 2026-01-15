قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوتين يدعو لتسوية عاجلة في أوكرانيا.. ويؤكد: نبحث عن سلام طويل الأمد يضمن الأمن للجميع

محمد البدوي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أن موسكو تبذل جهودًا حثيثة من أجل تحقيق سلام طويل الأمد يضمن الأمن والاستقرار لجميع الأطراف.

أهمية المسار السلمي

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية؛ أعرب بوتين عن أمله في أن تدرك كييف أيضًا أهمية هذا المسار السلمي.

وأوضح الرئيس الروسي، أن الأزمة الأوكرانية جاءت نتيجة مباشرة لتجاهل مصالح روسيا وتهديد أمنها القومي، معتبرًا أن هذا التجاهل أسهم في تفاقم التوترات وصولًا إلى الوضع الراهن. 

العودة لمناقشة جوهرية وشاملة 

كما دعا إلى العودة لمناقشة جوهرية وشاملة للمبادرات الروسية المتعلقة بالأمن الأوروبي والعالمي، باعتبارها مدخلًا أساسيًا للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة في أوكرانيا.

وأضاف بوتين أن أي حل مستدام للأزمة يجب أن يقوم على معالجة جذور الصراع، وليس الاكتفاء بحلول مؤقتة، مؤكدًا أن تجاهل الهواجس الأمنية لروسيا لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة وتعقيدها.

الحوار الجاد والمتكافئ 

 وشدد على أن الحوار الجاد والمتكافئ بين جميع الأطراف، بعيدًا عن الضغوط والإملاءات، يمثل السبيل الوحيد للوصول إلى اتفاق يضمن أمن أوروبا واستقرارها ويحول دون تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا.

