بوتين: يجب التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يجب التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال بوتين: موسكو تسعى جاهدة لتحقيق سلام طويل الأمد يضمن الأمن للجميع وتأمل أن يدركوا ذلك في كييف أيضا".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن إجراءات أوروبا لتعزيز كييف عسكرياً ومالياً تعبر عن نفاقها بشأن الرغبة في السلام.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها : إعلان ماكرون وستارمر وزيلينسكي بشأن إرسال قوة متعددة الجنسيات إلى أوكرانيا يهدف إلى تقويض عملية التسوية بمشاركة الولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة الروسية : أي وحدات أجنبية في أوكرانيا ستكون أهدافاً مشروعة للقوات الروسية و"القوة متعددة الجنسيات" ليست استثناءً.