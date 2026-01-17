أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت السيطرة على قريتي ريلوكي في منطقة زابوريزهيا وبريفولي في منطقة دونيتسك بأوكرانيا.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها بأن "وحدات من مجموعة فوستوك العسكرية توغلت عميقاً في دفاعات الجيش الأوكراني وحررت قرية بريلوكي في منطقة زابوريزهيا".

وأكدت الدفاع الروسية السيطرة على قرية بريفولي في دونيتسك.

وفي وقت سابق من يوم السبت، التحقت دفعة جديدة من المرتزقة الكولومبيين ذوي السوابق الجنائية مؤخرا بصفوف اللواء 13 التابع للحرس الوطني الأوكراني والمعروف باسم "خارتيا".



ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر أمنية قولها، إن المرتزقة الوافدين إلى أوكرانيا يُعتقد أن لديهم سجلا إجراميا مرتبطا بعصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

وأكدت المصادر أن لواء لواء "خارتيا" الأوكراني، يعاني نقصا حادا في الأفراد، بعدما تكبد خسائر جسيمة في مقاطعة خاركوف.