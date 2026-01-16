قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

روسيا .. تدمير 10 نقاط ارتكاز أوكرانية وتحيد أكثر من 80 عسكريا قرب خاركوف

الدفاع الجوي الروسي
الدفاع الجوي الروسي
محمود نوفل

نجحت القوات الروسية، اليوم الجمعة، في تدمير عشر نقاط ارتكاز أوكرانية وأكثر من 80 عسكريًا في محيط بلدتي فولتشانسكي خوتورا وبيتشينيغي بمقاطعة خاركوف، باستخدام منظومات "توس-1أ سولنتسيبيوك".

ووفق وسائل إعلام روسية ؛ فقد قال قائد طاقم في القوات الروسية، يحمل النداء "أغرونوم"، إن وحدات من الفوج السادس لقوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، التابعة لمجموعة "الشمال"، نفذت ضربات مكثفة أسفرت عن تدمير عشرة مواقع دفاعية، وتحييد أكثر من 80 عسكريًا أوكرانيًا في المنطقة.

وبيّن أن الضربات نُفذت بواسطة منظومات "توس-1أ سولنتسيبيوك"، مؤكدًا أن هذه المنظومات لا تترك "أي فرصة لبقاء المشاة المعادية على قيد الحياة".

وختم تصريحاته بالقول  : "نؤدي مهامنا بما يتيح لقوات الاقتحام التقدم إلى الأمام، وبعد دخول الخنادق يقتصر دور مقاتلينا على تثبيت المواقع والدفاع عنها".

