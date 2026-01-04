الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 90 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - إنه تم تدمير"37 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و22 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و11 فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و11 أخرى فوق منطقة موسكو، من بينها ثلاث كانت تحلق باتجاه موسكو، وأربع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرتان مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وروستوف وأوريول".



وفي سياق متصل .. أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أطقم المدفعية التابعة للجيش التاسع والأربعين المشترك، ضمن قوات مجموعة "دنيبر"، تواصل اشتباكها مع القوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.



وجاء في بيان أصدرته الوزارة: "تُنجز أطقم مدفع هاوتزر "غياتسينت-ب" بنجاح مهامها الموكلة إليها لتدمير العدو في مقاطعة خيرسون على الضفة اليمنى لنهر دنيبر".



وأشارت الوزارة إلى أن حساب الإحداثيات وتحديد الأهداف والاشتباك مع قوات العدو ومعداته لا يستغرق سوى بضع دقائق.

