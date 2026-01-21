بريطانيا... سرطان البروستاتا يتفوق على سرطان الثدي ويصبح الأكثر شيوعًا

كشف تقرير حديث نشرته صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن سرطان البروستاتا أصبح الآن أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال في المملكة المتحدة، متجاوزًا سرطان الثدي. وأوضحت بيانات هيئة الصحة الوطنية البريطانية أن 64,425 رجلًا تم تشخيصهم بالمرض في 2022، مقارنة بـ 61,640 تشخيصًا لسرطان الثدي. وتعد هذه زيادة بنسبة 24% عن عام 2021، عندما تم إبلاغ 51,823 رجلًا بإصابتهم بسرطان البروستاتا.

زيادة التشخيصات والحاجة لتغيير السياسات

أرجعت الجهات الخيرية، مثل منظمة Prostate Cancer UK، زيادة حالات التشخيص إلى ارتفاع مستوى الوعي الصحي بين الرجال، حيث شهد العقد الماضي زيادة بنسبة 42% في عدد التشخيصات. ومع ذلك، شددت المنظمة على ضرورة تعديل إرشادات هيئة الصحة الوطنية البريطانية لضمان اكتشاف الحالات في مراحل مبكرة، وهو ما يمكن أن ينقذ آلاف الأرواح.

ويذكر أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، أو من ذوي الأصول الأفريقية، أو لديهم تاريخ عائلي مع المرض، لديهم خطر أعلى للإصابة ويمكنهم طلب اختبار الدم المعروف باسم PSA. لكن الإرشادات الحالية تمنع الأطباء من التحدث بشكل استباقي مع المرضى حول مخاطر المرض وتشجيعهم على إجراء الاختبار.

ودعم البطل الأولمبي ست مرات سير كريس هوى، الذي تم تشخيصه بسرطان البروستاتا في مرحلة متقدمة عام 2023، الدعوة لتغيير هذه السياسات، مؤكدًا:

"سرطان البروستاتا قابل للشفاء إذا تم اكتشافه مبكرًا. من الضروري إيصال الرسالة للرجال حول مخاطرهم وتشجيعهم على التحدث مع طبيبهم لإجراء اختبار دم بسيط."

الفوارق الجغرافية وأهمية الكشف المبكر

وسلطت المنظمة الضوء على ما وصفته بـ "يانصيب الرمز البريدي" فيما يتعلق بإجراء اختبارات PSA، إذ تسجل أعلى المعدلات في جنوب شرق إنجلترا وأدناها في شمال شرق البلاد. وفي يناير 2023، أصبح سرطان البروستاتا أيضًا أكثر أنواع السرطان شيوعًا في اسكتلندا، بينما يظل ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا في ويلز وأيرلندا الشمالية.

ويموت أكثر من 12,000 رجل سنويًا في المملكة المتحدة بسبب المرض. وأكدت كيارا دي بيازي، مديرة خدمات الصحة في المنظمة، أن المسؤولية لا يجب أن تقع بالكامل على عاتق الرجال.