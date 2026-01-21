قسد تفجر مستودع ذخيرة في بلدة اليعربية بريف الحسكة السوري

قال خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، إن وحدات من الجيش السوري دخلت، منذ يوم أمس، إلى مخيم الهول في ريف الحسكة، وذلك عقب انسحاب قوات "قسد" من محيط المخيم.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن قوات من العشائر العربية قامت بتطويق المخيم وتأمينه بشكل كامل، ومنعت خروج قاطنيه الذين يُقدَّر عددهم بنحو 30 ألف شخص، بينهم سوريون وعراقيون، إضافة إلى أجانب من عائلات مقاتلي تنظيم "داعش".

وأضاف هملو أن هذا الانتشار العسكري جاء بعد أن بادرت العشائر العربية إلى ضبط الوضع الأمني فور انسحاب "قسد"، إلى حين وصول وحدات الجيش السوري التي تحركت باتجاه المخيم انطلاقًا من مدينة الشدادي في الريف الجنوبي لمحافظة الحسكة.

وأشار إلى أن العملية نُفذت بهدف منع أي خروقات أمنية أو محاولات فرار من داخل المخيم، وسط إجراءات مشددة لتأمين المدنيين.

