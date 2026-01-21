باباك أماميان: ترامب هو رئيس السلام والازدهار وما يهمه الاقتصاد والأمن

قال باباك أماميان، عضو حزب المحافظين البريطاني، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو رئيس السلام والازدهار، وما يهمه هو الاقتصاد والأمن.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي مقدمة برنامج ملف اليوم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن خطابه الأول ركّز على القضايا الاقتصادية في المقام الأول.

وأوضح أماميان أن التفاعلات التي شهدتها أسواق المال عقب الخطاب، بما في ذلك انخفاضها، جاءت نتيجة توقعات بارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي ينعكس على أداء الأسواق المالية.

وتابع، أنّ الرئيس ترامب تناول في بيانه الأول إشكالية الوصول إلى هدف تضخم يبلغ 2%، معتبراً أن هذا المستوى يضر بعدد كبير من الاقتصادات الغربية، ومتحدثاً عن توجّه نحو إحداث تغيير في هذا المسار.

وتوقع أماميان أن يشهد هذا الملف تحريكاً إضافياً في المرحلة المقبلة، لا سيما مع احتمال تغيير رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.