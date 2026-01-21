السفير محمد حجازي: ملف سد النهضة محورًا حيويًا في لقاء الرئيسين السيسي وترامب

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ القمة الثنائية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كانت لقاءً هامًا واستراتيجيًا، سادته روح الود والشفافية في النقاش حول الملفات الحيوية للمنطقة.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الرئيس السيسي عبّر عن تقديره لدور الرئيس ترامب في متابعة ملف قطاع غزة ودعمه لمصر في هذا الملف، مؤكدًا أهمية استمرار الإدارة الأمريكية في متابعة ترتيبات المرحلة المقبلة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار حجازي إلى أنّ ملف السد الإثيوبي كان محورًا أساسيًا خلال اللقاء، حيث شدّد الرئيس السيسي على خطورة السد على مصالح مصر القومية، مطالبًا الإدارة الأمريكية بالتدخل لدعم مسار تفاوضي جاد بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وذكر، أنّ الرئيس ترامب أبدى اهتمامه الكبير بمخاطر السد على أمن واستقرار حوض النيل ومنطقة القرن الإفريقي، وأكد حرصه على التوصل إلى اتفاق يحفظ مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا على المكانة الاستراتيجية لنهر النيل بالنسبة لمصر وأمن الملاحة الدولية.

