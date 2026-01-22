قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رسميا.. مقـ.تل 3117 شخصا خلال مظاهرات إيران

المظاهرات في إيران
المظاهرات في إيران
محمود نوفل

أفادت وكالة “فارس” بأن المظاهرات الأخيرة التي شهدتها إيران خلال الفترة الماضية بسبب تدني الأوضاع المعيشية في البلاد، أسفرت عن مقتل  3117 شخصا، من بينهم 2427 مدنيا، وذلك بحسب المعلومات الواردة من منظمة الطب العدلي.

في سياق متصل، صرح مصدر أمني إيراني بأنه تم العثور على رصاصات إسرائيلية في جثث أطفال قتلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران في الأسابيع الماضية.

رصاص إسرائيلي بجثث أطفال إيران

وأشار المصدر الأمني الإيراني، في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، إلى أن إحدى الضحايا كانت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات من أصفهان، ذهبت للتسوق مع عائلتها خلال الاضطرابات الأخيرة، وأُصيبت بجروح قاتلة برصاص إرهابيين في بطنها وذقنها ومؤخرة رأسها.

 وأظهر فحص الطب الشرعي أن الرصاصات كانت ذخيرة حية إسرائيلية.


وروى المصدر أيضاً قصة طفلة أخرى قُتلت في ظروف مماثلة، وقال: "مساء يوم 7 يناير 2026، في كرمانشاه، غادرت ميلينا أسدي، البالغة من العمر ثلاث سنوات، منزلها مع والدها لشراء حليب أطفال ودواء للبرد من الصيدلية، وفي طريق عودتها، أُطلق عليها النار فجأة من الخلف من قبل إرهابيين، ما أدى إلى مقتلها".

إيران منظمة الطب العدلي رصاصات إسرائيلية الطب الشرعي كرمانشاه

