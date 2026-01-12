مظاهرات إيران وأزمة فنزويلا تشعل السوق.. ارتفاع أسعار النفط عالمياً

تأثرت أسواق النفط بما يحدث بشكل خاص في إيران، أحد كبار المنتجين في الشرق الأوسط، حيث تصاعدت الاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة خلال الأيام الأخيرة.

وأفادت منظمات حقوقية بمقتل أكثر من 500 شخص جراء الاضطرابات.

أسعار النفط اليوم

وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تصاعد المخاوف من أن تؤدي الاحتجاجات في إيران إلى تعطيل الإمدادات منها وهي البلد العضو في منظمة أوبك لكن هناك جهود كبيرة لاستئناف صادرات النفط من فنزويلا سريعاً مما يحد من زيادة الأسعار بشكل كبير.



ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.49% إلى 63.65 دولار للبرميل ، بينما ارتفع خام غرب تكساس ⁠الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.51% إلى 59.42 دولار للبرميل.



وارتفع الخامان بأكثر من 3% الأسبوع الماضي ليحققا أكبر ارتفاع أسبوعي لهما منذ أكتوبر مع تكثيف المؤسسة الدينية الإيرانية حملتها على أكبر مظاهرات منذ عام 2022.