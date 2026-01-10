الأسعار تصعد 4%.. تجار النفط يواجهون مخاطر إيرانية بعد أزمة فنزويلا



تزداد حساسية سوق النفط تجاه التطورات في إيران التي تشهد احتجاجات دامية، فيما صدرت تهديدات برد أميركي خلال الأيام القليلة الماضية.

ارتفعت أسعار عقود خام برنت الآجلة بأكثر من 4% خلال الجلستين الماضيتين، بعدما كانت قد تخلت في وقت سابق عن كامل مكاسبها التي تحققت في أعقاب قيام القوات الأميركية بالقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع الأسبوع. كما يدفع المتداولون أعلى علاوات للتأمين ضد الارتفاعات المستقبلية للأسعار منذ تبادل إسرائيل وإيران الضربات الجوية خلال الصيف.

أنظار سوق النفط تتجه إلى إيران

في حين تحولت الأوضاع في فنزويلا سريعاً إلى عامل ضغط على الأسعار بعد اتضاح نية الولايات المتحدة ضخ ملايين البراميل من نفط البلاد في السوق العالمية، تعد إيران منتجاً ومصدراً أكبر بكثير، ما يعني أن أي اضطراب في الإمدادات هناك سيكون أكثر تأثيراً.

ارتفع عدد القتلى في إيران منذ اندلاع الاضطرابات أواخر العام الماضي إلى 42 شخصاً، بحسب وكالة أنباء حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة، التي ترصد الاحتجاجات وأنشطة النشطاء السياسيين في إيران. وفي مقابلة، جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين، قائلاً: "إذا فعلوا ذلك، فسيدفعون ثمناً باهظاً".