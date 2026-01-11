قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة
محترفين وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
هل الخلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يعلن مفاجأة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026
نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها
وست هام يونايتد يتاهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس إنجلترا
تقوّي أواصر المودة.. الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين
وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب
منتجي الدواجن تكشف أسباب ارتفاع الأسعار خلال الـ 14 يومَا الماضية
خطوة نحو النجمة الثامنة.. منتخب مصر في مهمة جديدة لخطف لقب أمم أفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يقطع النفط عن كوبا ويهدد بانهيارها… ويلمح إلى وزير خارجيته كرئيس محتمل

فرناس حفظي

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، الحكومة الكوبية من ضرورة الإسراع في إبرام اتفاق مع واشنطن، ملوحا بوقف نهائي لإمدادات النفط التي كانت تصل إلى هافانا من فنزويلا، وتعد فنزويلا المصدر الرئيسي للطاقة بالنسبة لكوبا، التي تعاني منذ سنوات من انقطاع متكرر في التيار الكهربائي ونقص في السلع الأساسية، ما يجعل أي خفض في الإمدادات النفطية بمثابة تهديد مباشر لأوضاعها الاقتصادية والمعيشية.


وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه لن يسمح بتسليم "برميل واحد" من النفط الفنزويلي إلى كوبا، بعد أن فرضت الولايات المتحدة سيطرة كاملة على صادرات النفط الفنزويلي عقب العملية العسكرية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس قبل نحو أسبوع. وبموجب هذه السيطرة، تمكنت الإدارة الأمريكية من تحويل كامل الإنتاج النفطي الفنزويلي تقريبًا نحو الولايات المتحدة، بعد التوصل إلى تفاهمات مع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز.


وخلال مؤتمر صحفي، قال ترامب إن كوبا "عاشت لسنوات على كميات ضخمة من النفط والأموال القادمة من فنزويلا"، مقابل ما وصفه بـ"الخدمات الأمنية" التي قدّمها مئات من عناصر الأمن الكوبي لحماية مادورو وسلفه هوغو تشافيز.

 وأضاف أن هذا "لن يستمر"، مشيرا إلى أن معظم العناصر الكوبية قتلوا خلال العملية العسكرية الأمريكية الأخيرة في فنزويلا.
وكتب ترامب على منصة "إكس": "لن تذهب أي أموال أو نفط إلى كوبا، صفر! أنصحهم بشدة بإبرام صفقة قبل فوات الأوان"،  وأعرب الرئيس الأمريكي عن قناعته بأن النظام الكوبي "على وشك السقوط"، مضيفًا أن الجزيرة لا تمتلك في الوقت الراهن أي مصادر دخل مستقلة وأنها تعتمد بالكامل على النفط الفنزويلي.


وتخضع كوبا منذ ثورة فيدل كاسترو عام 1959 لنظام اشتراكي دكتاتوري، وتعيش تحت وطأة عقوبات أمريكية ودولية ممتدة منذ عقود، وقد ساهمت الإمدادات الفنزويلية في السنوات الأخيرة في تجنب انهيار اقتصادي شامل، فبين يناير ونوفمبر من العام الماضي، زودت فنزويلا كوبا بمتوسط بلغ 27 ألف برميل يوميا، وهو ما يغطي نحو 50% من احتياجاتها النفطية.


من جهة أخرى، أبدى ترامب تلميحًا ساخرا أو رمزياً بشأن مستقبل السلطة في الجزيرة، عبر منشور آخر ألمح فيه إلى إمكانية أن يتولى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو  وهو ابن عائلة مهاجرة من كوبا  رئاسة البلاد يوما ما، وكتب معلقا: "يبدو هذا جيدا بالنسبة لي!".


ورغم لهجة ترامب الحادة، قدمت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) تقييما أكثر تحفظًا، ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الوكالة تتوقع بالفعل فترة "عصيبة" لكوبا على المستوى الاقتصادي والسياسي، وأن الأزمة قد تضغط على النظام الحاكم وتُضعف قدرته على إدارة شؤون الدولة، إلا أن التقديرات الاستخباراتية لا تتفق بشكل قاطع مع رأي ترامب بأن النظام على وشك الانهيار الوشيك.


وعلى متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون"، قال ترامب إنه غير متأكد مما إذا كانت كوبا "ستصمد"، مضيفًا أن "كل أموالهم تأتي من النفط الفنزويلي"، وأن غياب هذه الموارد سيضع النظام في وضع شديد الهشاشة.


في المقابل، رفضت الحكومة الكوبية تصريحات ترامب ووصفتها بمحاولة "ابتزاز" سياسي واقتصادي. وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إن بلاده لن تخضع لتهديدات عسكرية أو اقتصادية من الولايات المتحدة، مؤكداً حق هافانا في استيراد الوقود من أي دولة ترغب في تصديره. كذلك نفى الوزير حصول كوبا على أي "تعويضات مالية أو مادية" مقابل ما وصفه ترامب بـ"الخدمات الأمنية".


وفي وقت لاحق، رد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عبر منصة "إكس"، مؤكداً أن "لا أحد يملي علينا ما نفعله"، في إشارة إلى أن هافانا لا تعتزم تقديم تنازلات تحت الضغط الأمريكي.

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

أول صورة لـ احمد داود من كواليس مسلسله بابا وماما جيران في رمضان 2026

أول صورة لـ أحمد داوود من كواليس مسلسله بابا وماما جيران في رمضان 2026

حسن مالك يعلق بعد انتهاء عرض "لاترد ولاتستبدل ":هيفضل دايمًا جزء جميل ومهم من مشوارى

حسن مالك بعد انتهاء عرض لا ترد ولا تستبدل: جزء جميل ومهم في مشواري

بوستر مسرحية انستونا

من بطولة دنيا سمير غانم .. تعرف على موعد طرح مسرحية "آنستونا"

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد