سيتوقف.. ترامب: لن تتلقى كوبا مزيدا من النفط أو المال

حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دولة كوبا، اليوم الأحد، على "التوصل إلى اتفاق" أو مواجهة عواقب غير محددة، محذرا من أنّ تدفّق النفط الفنزويلي والمال إلى هافانا سيتوقف.

لن تتلقى مزيدا من النفط





وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "لن تتلقى كوبا مزيدا من النفط أو المال - لا شيء".





وأضاف: "أقترح بشدّة التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان".





و اعتبر ترامب، الأسبوع الماضي، أن كوبا على وشك السقوط، معتبرا أنه سيكون من الصعب على هافانا الصمود، من دون دخل من النفط الفنزويلي، ومستبعدا الحاجة إلى تدخل عسكري أمريكي في هذا البلد.





وكانت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أكدت، الأربعاء، أن بلادها أصبحت "مزودا رئيسيا" بالنفط لكوبا في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا.