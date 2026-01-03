قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مظاهرات إيران.. إضرام النار في صورة قاسم سليماني بمدينة أصفهان | شاهد

إضرام النار في صورة قاسم سليماني
إضرام النار في صورة قاسم سليماني
ناصر السيد

أضرم المتظاهرين الإيرانيين في مدينة أصفهان النيران بصورة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، والذي قتل في العراق مستهل عام 2020 خلال غارة أمريكية بطائرة بدون طيار قرب مطار بغداد.

إضرام النيران في صورة قاسم سليماني

ونشر الحساب الرسمي لموقع "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو يظهر إضرام المتظاهرين الإيرانيين النار في صورة قاسم سليماني بمدينة أصفهان.

المظاهرات في إيران

واندلعت المظاهرات في إيران بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وامتدت إلى محافظات متعددة حيث لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم في أولى الخسائر البشرية المُسجلة بين قوات الأمن والمتظاهرين، وفقًا لما أفادت به السلطات.

وتُعدّ هذه الاحتجاجات الأكبر في إيران منذ عام 2022، عندما أشعلت وفاة الشابة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، أثناء احتجازها لدى الشرطة، شرارة مظاهرات عارمة في جميع أنحاء البلاد. 

مع ذلك، لم تشمل المظاهرات بعدُ جميع أنحاء البلاد، ولم تكن بنفس حدة تلك التي أعقبت وفاة أميني، التي اعتُقلت لعدم ارتدائها الحجاب، أو غطاء الرأس، بما يرضي السلطات.

وقد شهدت الاحتجاجات الأخيرة، التي تنبع من قضايا اقتصادية، هتافات مناهضة للنظام الثيوقراطي الإيراني ولا يزال قادة البلاد يعانون من تبعات الحرب الإسرائيلية التي استمرت 12 يومًا في يونيو كما قصفت الولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية خلال الحرب.

وقال مايك والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في منشور على موقع X في وقت سابق من هذا الأسبوع: "الشعب الإيراني يريد الحرية. لقد عانى طويلًا على أيدي آيات الله".

وأضاف: "نقف مع الإيرانيين في شوارع طهران وفي جميع أنحاء البلاد وهم يحتجون على نظام متطرف لم يجلب لهم سوى التدهور الاقتصادي والحرب".

مظاهرات إيران إضرام النار صورة قاسم سليماني إضرام النار في صورة قاسم سليماني قاسم سليماني مهسا أميني

