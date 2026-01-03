قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

حريق يلتهم مجمعا سكنيا بـ دنفر الأمريكية ويجبر السكان على إخلاء المنازل

ناصر السيد

أفاد مسؤولون أمريكيون يوم السبت، بأن حريقًا هائلًا اندلع في موقع بناء مجمع سكني بمدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية ، مما أجبر السكان المجاورين على إخلاء منازلهم مساء الجمعة، وأسفر عن إصابة أحد رجال الإطفاء.

حريق في دنفر

وأوضح روبرت مورفي، رئيس قسم العمليات في إدارة إطفاء دنفر، أن أكثر من 100 رجل إطفاء من مختلف الجهات في منطقة دنفر الكبرى استجابوا للحريق الذي اندلع حوالي الساعة 6:45 مساءً يوم الجمعة بالقرب من تقاطع شارع ليتسديل الجنوبي وشارع فورست الجنوبي.

وقال: "انتشر الحريق بسرعة من أحد طرفي المبنى إلى الطرف الآخر. إنه مبنى سكني كامل، وقد التهمته النيران".

وأضاف أن رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع ليجدوا الطرف الغربي من مجمع سكني مكون من ثلاثة طوابق، كان قيد الإنشاء، وقد التهمته النيران بالكامل واستمر الحريق في الانتشار شرقًا عبر المبنى بينما كان رجال الإطفاء يستعدون للسيطرة عليه.

وأشار مورفي إلى : "الرياح كانت خفيفة عندما اندلع الحريق لأول مرة. حريق بهذا الحجم يُولّد نوعًا من الرياح الصغيرة الخاصة به، مما يدفع الشرر المتطاير. عندما وصلت، كان الشرر يغطي سيارتي بالكامل. وقد خفت حدة ذلك الآن. كان ذلك عندما كان الحريق في ذروته"، مؤكدا أن شرطة دنفر أصدرت أوامر إخلاء للسكان خلف الشقق بسبب حرارة الحريق. 

