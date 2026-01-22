قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البورصة المصرية تبدأ جلسة الخميس بارتفاع جماعي للمؤشرات
سفير الإمارات بالقاهرة: التعاون الإعلامي شكل بين بلدينا نموذجا متميزا للشراكة الناجحة
غدا.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة
قمة «السيسي- ترامب» تتصدر نشاط الرئيس المكثف في منتدى دافوس العالمي.. فيديو وصور
همة وبشاشة.. سائحة أجنبية توثق نشاط عاملة نظافة بالمتحف المصري الكبير
شوبير يحسم الجدل بشان قرب انصمام ديانج لـ فالنسيا
مؤتمر صحفي اليوم لـ حسام حسن بحضور وزير الرياضة
رانيا المشاط: الطاقة النووية تمثل ركيزة أساسية للتحول إلى اقتصاد أخضر في أفريقيا
وزير الري: إنشاء شركة لتلبية متطلبات منظومة الجيل الثاني للمياه
معلومات الوزراء: نركز على القضايا الثقافية والاجتماعية بمعرض القاهرة للكتاب
برلماني في سؤال للحكومة: نطالب بحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك ووقف الارتباك
بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معلومات الوزراء: نركز على القضايا الثقافية والاجتماعية بمعرض القاهرة للكتاب

معلومات الوزراء
معلومات الوزراء
أ ش أ

أكدت نائب رئيس الإدارة المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أسماء نور الدين، أن مشاركة المركز بجناح في معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 57 ،"والذى افتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمس 'تأتي للعام السادس على التوالي، مشيرة إلى أن مشاركة المركز تنطلق كل عام من فكرة رئيسية يحرص المركز على طرحها أمام زوار المعرض، بما يعكس توجهاته البحثية ودوره في نشر الوعي ودعم متخذ القرار.

وأوضحت نور الدين، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الخميس/ - أن المركز يتبنى هذا العام طرحًا فكريًا يركز على القضايا الثقافية والاجتماعية، انطلاقًا من رؤية الحكومة المصرية التي تؤكد أن مسيرة التنمية ترتكز بالأساس على الإنسان المصري، وذلك اتساقًا مع ما نص عليه دستور مصر 2014، وبما يتماشى أيضًا مع رؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن من أبرز إصدارات المركز التي أولت اهتمامًا بالقضايا الاجتماعية والثقافية، المجلة العربية للدراسات الثقافية، وهي مجلة علمية محكَّمة تصدر نصف سنوية، ويشارك فيها نخبة من كبار الكتّاب والمفكرين والمثقفين العرب والمصريين، وتقدم رؤى متعددة حول القضايا الثقافية بمختلف أشكالها على المستويين العربي والمصري.

وأضافت أن المركز يصدر أيضا مجلة آفاق اجتماعية، وهي مجلة دورية تُعنى بالقضايا الاجتماعية، ويشارك فيها نخبة من كبار الكتّاب والمتخصصين في قضايا علم الاجتماع والإنسان، وتتناول موضوعات متنوعة، من بينها تأثير الذكاء الاصطناعي على القيم الأسرية والمجتمع المصري، لافتة إلى أن هذا الموضوع لم يعد ترفًا فكريًا، بل بات قضية محورية على أجندة الدولة، تتطلب إدارة واعية تضمن بناء إنسان مصري مثقف وأسرة متماسكة.

وبينت أن المركز يصدر أيضًا مرصد أحوال الأسر المصرية، والذي يُعد أداة مهمة لرصد مختلف المؤشرات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمس حياة الأسر المصرية، ويسهم في تمكين الحكومة من التعرف بصورة دقيقة وشاملة على أوضاع الأسر، بما يدعم توجيه السياسات العامة واتخاذ القرارات الملائمة للتعامل مع احتياجاتها بقدر أكبر من الجدية والفاعلية.

وأوضحت أن المرصد يُعد استنادًا إلى مسح ميداني يشمل نحو 13 ألف أسرة معيشية مصرية، يتم اختيارها وفق عينة ممثلة لكافة محافظات الجمهورية، مع مراعاة التمثيل النسبي الجيد للحضر والريف.

وبيّنت أن المرصد يتناول في بدايته عرضًا لخصائص الأسرة المصرية من الجوانب الاجتماعية والثقافية والتعليمية، إلى جانب أنماط الاستهلاك والإنفاق، وكيفية تطورها في ظل الارتفاعات السعرية الراهنة والتغيرات التي يشهدها المحيطان المحلي والدولي، لافتة إلى أن المرصد يخصص في كل عام عددًا يركز على أحد الأبعاد الاجتماعية ذات الأولوية، حيث تناول في العدد السابقة دور الدولة في المبادرات الاجتماعية وتقييم المواطنين لها، بينما ركز العدد الحالي على قضية العنف الأسري، مستعرضًا أبرز أنماطه وسبل معالجته وكيفية إدارة هذا الملف بشكل متكامل وفعّال.

كما أشارت إلى أن من الإصدارات المتميزة للمركز أيضًا إصدار وصف مصر، والذي يُعد أداة مهمة لتقييم أداء الجهود التنموية للحكومة المصرية عبر مختلف محاور التنمية، حيث يغطي خمسة محاور رئيسية تشمل التنمية البشرية والاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية المكانية، ومحور المرافق والشبكات.

وأوضحت أن الإصدار يعتمد على رصد وتحليل نحو 540 مؤشرًا محليًا ودوليًا، بما يسهم في تحديد الفجوات التنموية سواء على مستوى القطاعات أو على المستوى المكاني بين المحافظات، ويدعم إعادة التوزيع الأمثل للموارد بما يحقق العدالة والكفاءة والاستدامة في التخطيط التنموي.

وأكدت أن وصف مصر يستند إلى مؤشرات دولية صادرة عن أبرز المؤسسات الدولية، إلى جانب المؤشرات المحلية الصادرة عن الجهات والمؤسسات المعنية بإنتاج البيانات في مصر، بما يسهم في دعم كفاءة السياسات العامة وتحقيق تنمية أكثر توازنًا واستدامة.

نائب رئيس الإدارة المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أسماء نور الدين مشاركة المركز بجناح في معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 57 رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أحمد عيد

3 صفقات في يوم واحد .. الأهلي ينهي قيد لاعبيه الجدد

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

ليفربول

بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

صلاح عبد العاطي: لجنة التكنوقراط في غزة ممر إجباري لنزع ذرائع الاحتلال

هاني النحاس

تفاصيل افتتاح الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

صورة أرشيفية

هيئة الكتاب: استيعاب أكبر عدد ممكن من دور النشر بمعرض القاهرة الدولي

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد