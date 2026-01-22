إنشاء أكبر مركز صناعي…المجموعة الصينية تستثمر 2 مليار دولار في مصر بالفوسفات

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع وفد مجموعة "شينج فا" (XINGFA) الصينية للكيماويات برئاسة تشينج يالي، رئيس المجموعة، والتي تعد من أكبر منتجي الكيماويات الفوسفورية في العالم.

وضم الوفد السيد ما وايبين المدير العام لمنطقة إفريقيا، والمهندس ياسر حسني رئيس شركة أكسيس شريك المجموعة الصينية في مصر، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين والصناعات التعدينية في مصر في ظل المزايا التنافسية التي تتمتع بها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، إذ تعتزم المجموعة ضخ استثمارات تبلغ 2 مليار دولار لتنفيذ مشروع متكامل للبحث عن خام الفوسفات واستخراجه وإنتاج العديد من المنتجات عالية الجودة منه.

وأكد الوزير ، خلال اللقاء، على أن متانة العلاقات بين مصر والصين تفتح آفاقاً واسعة لتنفيذ العديد من المشروعات الهامة للدولتين، مشيراً إلى أن المشروع المزمع تنفيذه يتوافق مع استراتيجية الوزارة بمختلف محاورها والجهود المبذولة مؤخراً للنهوض بقطاع التعدين والتوسع في صناعات القيمة المضافة من الخامات التعدينية، كما أكد على تقديم كل سبل الدعم من خلال فرق عمل الوزارة لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن ومن ثم اتخاذ خطوات جادة لبدء التنفيذ الفعلي، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بجذب الشركات المتطورة تكنولوجياً للمساهمة في بناء قاعدة صناعية قوية وتحقيق أقصى استفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها مصر.

من جانبهم، أعرب مسئولو المجموعة الصينية عن اهتمامهم الشديد بدخول السوق المصرية وضخ استثمارات في مجالي التعدين والكيماويات المتخصصة، مشيدين بما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من تطور ملموس وحوافز مشجعة، وأكد الوفد أن هذه الزيارة تمثل خطوة هامة لاستكشاف مجالات العمل المشترك ووضع أسس لشراكة استراتيجية تسهم في نقل الخبرات الفنية المتطورة وتوطين صناعات حيوية في الاقتصاد المصري، مشيرين إلى اعتزامهم ضخ استثمارات تصل إلى ملياري دولار لتنفيذ مشروع ضخم بمنطقة المثلث الذهبي على 3 مراحل للصناعات القائمة على خام الفوسفات وكذلك البحث عن الخام واستخراجه.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك لتبادل المعلومات الفنية والدراسات اللازمة للمشروع المقترح، والتأكيد على تقديم الوزارة لكافة أشكال الدعم الفني واللوجستي لتسهيل مهمة المجموعة، ووجه الوزير الدعوة لوفد المجموعة الصينية لحضور منتدى مصر للتعدين في نسخته القادمة سبتمبر المقبل، كما وجه رئيس المجموعة الصينية الدعوة للوزير لزيارة مناطق عمل ومقر المجموعة في الصين.

حضر اللقاء المهندس محمد عبادي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.