قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير الإمارات بالقاهرة: التعاون الإعلامي شكل بين بلدينا نموذجا متميزا للشراكة الناجحة
غدا.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة
قمة «السيسي- ترامب» تتصدر نشاط الرئيس المكثف في منتدى دافوس العالمي.. فيديو وصور
همة وبشاشة.. سائحة أجنبية توثق نشاط عاملة نظافة بالمتحف المصري الكبير
شوبير يحسم الجدل بشان قرب انصمام ديانج لـ فالنسيا
مؤتمر صحفي اليوم لـ حسام حسن بحضور وزير الرياضة
رانيا المشاط: الطاقة النووية تمثل ركيزة أساسية للتحول إلى اقتصاد أخضر في أفريقيا
وزير الري: إنشاء شركة لتلبية متطلبات منظومة الجيل الثاني للمياه
معلومات الوزراء: نركز على القضايا الثقافية والاجتماعية بمعرض القاهرة للكتاب
برلماني في سؤال للحكومة: نطالب بحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك ووقف الارتباك
بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026
رئيس إسرائيل: نأمل أن يكون هناك تغيير للنظام الإيراني.. ونراقب بحذر التطورات السورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الطفولة والأمومة» يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57

جناح المجلس فى معرض الكتاب
جناح المجلس فى معرض الكتاب
أمل مجدى

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والتي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 21 يناير الجاري وحتى 3 فبراير المقبل.

وفي هذا السياق، صرّحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن مشاركة المجلس في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي في إطار جهوده المستمرة لنشر الوعي بحقوق الطفل، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، مؤكدة إيمان المجلس بأهمية الثقافة والكتاب كأدوات فاعلة في بناء شخصية الطفل، وتنمية وعي المجتمع بحقوقه، وتهيئة بيئة داعمة لنموه المتكامل.

وأوضحت أن المجلس يشارك هذا العام من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتوعوية الموجّهة للأطفال وأسرهم داخل المعرض، إلى جانب تنظيم ورش عمل وأنشطة تثقيفية وترفيهية تهدف إلى تنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال، وتعزيز مفاهيم الحماية والمشاركة الإيجابية، فضلًا عن توعية أولياء الأمور بدورهم المحوري في دعم حقوق أطفالهم النفسية والاجتماعية والتعليمية، مشيرةً إلى أن المجلس سيشارك بندوتين ضمن الفعاليات الثقافية للمعرض.

وأضافت رئيسة المجلس أن المشاركة تتضمن كذلك التعريف بخدمات خط نجدة الطفل (16000)، باعتباره آلية وطنية لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بتعرّض الأطفال لأي شكل من أشكال العنف أو الإهمال أو الاستغلال، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني اللازم للأطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة التدخل وحماية الطفل.

وأشادت الدكتورة سحر السنباطي باختيار شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام الكاتب والفنان الكبير محيي الدين اللباد، أحد روّاد أدب ورسوم الأطفال في مصر والعالم العربي، لما قدّمه من إسهامات رائدة أسهمت في تشكيل وعي أجيال من الأطفال، وترسيخ قيم الجمال والإبداع والخيال.

ويدعو المجلس القومي للطفولة والأمومة الجمهور إلى زيارة جناحه المخصّص بالمعرض رقم (A34) بصالة (5)، أمام منطقة ألعاب الأطفال، للمشاركة في الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي يتم تنفيذها للأطفال وأسرهم طوال فترة انعقاد المعرض.

القومى للطفولة والأمومة الطفولة والأمومة المجلس القومى للطفولة والأمومة معرض الكتاب معرض القاهرة الدولى للكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أحمد عيد

3 صفقات في يوم واحد .. الأهلي ينهي قيد لاعبيه الجدد

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

ليفربول

بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

شانجان بينى مينى موديل 2013

شانجان بينى مينى أوتوماتيك بـ 250 ألف جنيه

بي إم دبليو 116 موديل 2009

بي إم دبليو 116 هاتشباك سعرها 550 ألف جنيه

هاتف OnePlus Nord 6

بميزات ثورية.. وان بلس تطلق هاتفها OnePlus Nord 6 إليك أهم مواصفاته

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد