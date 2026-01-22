«الطفولة والأمومة» يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والتي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 21 يناير الجاري وحتى 3 فبراير المقبل.

وفي هذا السياق، صرّحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن مشاركة المجلس في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي في إطار جهوده المستمرة لنشر الوعي بحقوق الطفل، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، مؤكدة إيمان المجلس بأهمية الثقافة والكتاب كأدوات فاعلة في بناء شخصية الطفل، وتنمية وعي المجتمع بحقوقه، وتهيئة بيئة داعمة لنموه المتكامل.

وأوضحت أن المجلس يشارك هذا العام من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتوعوية الموجّهة للأطفال وأسرهم داخل المعرض، إلى جانب تنظيم ورش عمل وأنشطة تثقيفية وترفيهية تهدف إلى تنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال، وتعزيز مفاهيم الحماية والمشاركة الإيجابية، فضلًا عن توعية أولياء الأمور بدورهم المحوري في دعم حقوق أطفالهم النفسية والاجتماعية والتعليمية، مشيرةً إلى أن المجلس سيشارك بندوتين ضمن الفعاليات الثقافية للمعرض.

وأضافت رئيسة المجلس أن المشاركة تتضمن كذلك التعريف بخدمات خط نجدة الطفل (16000)، باعتباره آلية وطنية لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بتعرّض الأطفال لأي شكل من أشكال العنف أو الإهمال أو الاستغلال، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني اللازم للأطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة التدخل وحماية الطفل.

وأشادت الدكتورة سحر السنباطي باختيار شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام الكاتب والفنان الكبير محيي الدين اللباد، أحد روّاد أدب ورسوم الأطفال في مصر والعالم العربي، لما قدّمه من إسهامات رائدة أسهمت في تشكيل وعي أجيال من الأطفال، وترسيخ قيم الجمال والإبداع والخيال.

ويدعو المجلس القومي للطفولة والأمومة الجمهور إلى زيارة جناحه المخصّص بالمعرض رقم (A34) بصالة (5)، أمام منطقة ألعاب الأطفال، للمشاركة في الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي يتم تنفيذها للأطفال وأسرهم طوال فترة انعقاد المعرض.