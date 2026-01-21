قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعلن لقاءه بزيلينسكي اليوم على هامش منتدى دافوس
خبير يكشف مكاسب مصر الاقتصادية من مشاركة الرئيس السيسي بمنتدى دافوس وترويجه للفرص الاستثمارية
ترامب يلوح بخيارات عسكرية ضد حماس..ويؤكد: نزع السلاح شرط أساسي للاستقرار
لتسوية النزاع في أوكرانيا.. ترامب: سألتقي الرئيس زيلينسكي
إيقافات وغرامات بالجُملة.. عقوبات كاف على الجزائر بعد أحداث مباراة نيجيريا
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تستقبل وفدا من بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تستقبل وفدًا من بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)
رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تستقبل وفدًا من بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)
أمل مجدى

استقبلت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفدًا من بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، وذلك في إطار تبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في مجالات دعم وتمكين الفتيات، وتبادل أفضل الممارسات ذات الصلة.

ورحّبت الدكتورة سحر السنباطي بوفد الوكالة الكورية، مستعرضةً جهود المجلس ودوره وفقًا لقانون إعادة تنظيمه رقم 182 لسنة 2023، مؤكدةً أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يُعد الآلية الوطنية المعنية بوضع السياسات العامة وحماية حقوق الطفل والأم، واقتراح السياسات والخطط القومية المتعلقة بالطفولة والأمومة، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. كما أوضحت أبرز اختصاصات المجلس، وفي مقدمتها إعداد ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية لحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال والإهمال، إلى جانب دمج منظور حقوق الطفل والأم في السياسات والبرامج التنموية على المستويين الوطني والمحلي.

وأكدت السنباطي جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في مجال دعم وتمكين الفتيات، والوفاء بالتزاماته نحو توفير بيئة آمنة وداعمة تضمن مشاركتهن الكاملة والفاعلة في المجتمع، من خلال تبنّي نهج متكامل يرتكز على محوري الحماية والوقاية، وتفعيل منظومات حماية شاملة ومتكاملة، بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات الشريكة.

وأعربت عن سعادتها بالشراكة في إنشاء الوحدة المجمعة لخدمات المرأة والفتاة، والتي تهدف إلى تقديم دعم متكامل وضمان حصول الفتيات والأطفال على حزمة شاملة من الخدمات اللازمة.

ومن جانبه، استعرض الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، منظومة حماية الطفل وآليات تلقي البلاغات المتعلقة بانتهاك حقوق الأطفال، ولا سيما الفتيات، والدور الهام الذي يقوم به خط نجدة الطفل (16000) كآلية وطنية للإبلاغ والتدخل في حالات الخطر، فضلًا عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرعة التدخل وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للأطفال المعرضين للخطر. كما أشار إلى التنسيق المستمر والتعاون الوثيق مع النيابة العامة، ممثلة في «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين» بمكتب النائب العام، وجهودهم الحثيثة في دعم الأطفال المعرضين للخطر.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة هناء السيد، مدير برنامج صحة الفتيات، جهود المجلس في دعم مشاركة الأطفال من خلال تنفيذ مبادرات تمكين الأطفال والفتيات، من بينها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي»، التي تُنفذ تحت رعاية الدكتورة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية، ومبادرة تمكين الطفل «بكرة بينا»، وبرلمان الطفل المصري، فضلًا عن التوسع في إنشاء فروع للمجلس بعدد من المحافظات لتفعيل دوره والوصول إلى الفئات المستهدفة.

كما استعرضت إنشاء وحدة الطفل الآمن، التي تختص بتقديم رعاية شاملة ومتكاملة للأطفال وأسرهم، لا سيما الأطفال الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال العنف النفسي أو الجسدي، من خلال تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة الطبية عند الحاجة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتطرقت كذلك إلى مبادرة «غزل بنات» الهادفة إلى القضاء على زواج الأطفال، والتي تسعى إلى تمكين الفتيات اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تدريبهن على بعض الحرف التراثية ورفع وعيهن بحقوقهن، بالإضافة إلى مبادرة «حاضنة المشروعات» التي تستهدف دعم وتمكين السيدات اقتصاديًا عبر التدريب على إدارة المشروعات وريادة الأعمال والتسويق.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في مجال دعم وتمكين الفتيات، وما ينفذه من مبادرات وبرامج متكاملة تعكس التزامًا واضحًا بتطبيق أفضل الممارسات في حماية حقوق الفتيات وتعزيز مشاركتهن المجتمعية والاقتصادية، مثمّنين الدور المحوري الذي يقوم به المجلس في تبنّي نهج شامل يجمع بين الحماية والوقاية والتمكين، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للفتيات، ويعزز من فرص استدامة هذه الجهود من خلال الشراكات المؤسسية الفاعلة.

وشهد اللقاء حضور الأستاذة أمل توفيق، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والأستاذة شيرين ماهر، منسق البرنامج الوطني لتمكين الفتيات بالمجلس القومي للمرأة، والأستاذة نورهان زينهم، مسئولة المشروعات والبرامج بمكتب شكاوى المرأة، والسيدة جيرمين حداد، الممثل المساعد ومديرة البرامج بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة رشا أبو العزم، أخصائي برامج الشباب والمراهقين، والأستاذة سالي ذهني، مدير برامج الدعوة والاتصالات بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والأستاذة رشا حافظ، محلل البرامج بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة هويانجو سونج، زميل بحثي بجامعة سونغسيل، والسيدة يي ريم مون، مدير برنامج كويكا القطري في مصر، والسيدة يونج سوك تشو، خبيرة النوع الاجتماعي، والسيدة جاون جونك، مسئولة المتابعة والتقييم، والسيدة تشي هيوم شين، متدربة ببعثة كويكا مصر.

القومى للطفولة المجلس القومى للطفولة والأمومة المجلس القومى للطفولة الطفولة والأمومة سحر السنباطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

ترشيحاتنا

معرض الكتاب

أشرف العزازي: معرض القاهرة للكتاب عرس ثقافي.. والمجلس الأعلى حاضر بإصداراته

كزبرة من كواليس تصوير مسلسل «بيبو» استعدادًا لرمضان 2026

شاهد.. أول صور لـ «كزبرة» من كواليس تصوير مسلسل «بيبو» استعدادًا لرمضان 2026

البوستر الرسمى لمسلسل بابا و ماما

البوستر الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران رمضان 2026

بالصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر
مى عمر
مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد