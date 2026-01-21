قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
رياضة

اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا لـ حسام حسن بحضور وزير الرياضة

عبدالله هشام

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا غدا الخميس، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ويُعقد المؤتمر الصحفي غدا الخميس بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

كان منتخب مصر قد حقق المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال.

في سياق أخر أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الأربعاء، عن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025/26، التي أقيمت على الأراضي المغربية، وتوج بلقبها المنتخب السنغالي.

وشهدت القائمة المثالية حضورًا لافتًا لنجوم المنتخب المغربي، بواقع أربعة لاعبين هم: ياسين بونو، نصير مزراوي، أشرف حكيمي، وإبراهيم دياز، بعد الأداء القوي الذي قدمه «أسود الأطلس» خلال البطولة.

كما ضم التشكيل أربعة لاعبين من منتخب السنغال بطل المسابقة، وهم: بابي جاي، ساديو ماني، موسى نياخاتي، وإدريسا جاي، في تأكيد على التفوق السنغالي خلال مشوار البطولة.

وشملت الاختيارات أيضًا ثلاثة لاعبين من منتخب نيجيريا، صاحب المركز الثالث، في الوقت الذي غابت فيه أسماء لاعبي منتخب مصر عن التشكيل، رغم وصول «الفراعنة» إلى الدور نصف النهائي.

وجاء التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي – موسى نياخاتي – كالفين –أشرف حكيمي

خط الوسط: إدريسا جاي – بابي جاي – أديمولا لوكمان

خط الهجوم: إبراهيم دياز – فيكتور أوسيمين – ساديو ماني.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا وزير الرياضة حسام حسن

بيطري الشرقية
ما هي المَرِمِرية؟
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
ندوة تثقيفية
