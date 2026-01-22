تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، مساء غد الجمعة على استاد برج العرب في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، إليو ديانج

الهجوم: زيزو، محمود تريزيجيه، نيتس جراديشار.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني فى دوري أبطال أفريقيا

يواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني غدا الجمعة في تمام الساعة 6 مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا

مشوار الأهلي

واستهل الأهلي مشواره فى البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري، والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الانتصار وعبور موقعة يانج أفريكانز، من أجل الاستمرار فى صدارة ترتيب مجموعته في المسابقة القارية، والاقتراب خطوة من التأهل للدور المقبل.

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وتوجد قناة مفتوحة مجانية أعلنت إذاعة مباراة النادي الأهلي ويانج أفريكانز، المقرر انطلاقها في 6 مساء الجمعة بتوقيت القاهرة، وسيتم مشاهدة مباراة النادي الأهلي ويانج أفريكانز عبر البث الأرضي لقناة أون تايم سبورت الأرضية.