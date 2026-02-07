معتمد جمال يقوم بتخفيف الحمل البدني فى تدريبات الزمالك

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك من حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة المرتقبة أمام بطل زامبيا، وأدى لاعبو الفريق فقرة بدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر غدٍ الأحد على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.