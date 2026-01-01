الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد (4000) وظيفة بهيئة الإسعاف المصرية.

وأوضح الجهاز أن الامتحان الإلكتروني سيتم عقده وفقًا للمواعيد المُعلنة لكل متقدم على صفحة الاستعلام بالموقع.

وكان الجهاز أعلن عن هذه المسابقة في 4 نوفمبر 2025، وتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 2025.

ولمعرفة التفاصيل يمكن اضغط هنا للدخول عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات الواردة بصفحة الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومتابعة الموقع لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالامتحانات والإجراءات التالية.