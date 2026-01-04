قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صحة الوادى الجديد تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة المدير المالى والإدارى ندبًا

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد عن حاجتها لشغل وظيفة المدير المالي والإداري ندبًا، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لشغل الوظيفة، وذلك إيماءً إلى بلوغ المدير المالي والإداري بإدارة الخارجة الصحية السن القانونية للمعاش، على أن تُقدم الطلبات خلال الفترة من 3 / 1 / 2026 وحتى 11 / 1 / 2026.

شروط التقديم للوظيفة

وتضمنت الشروط الواجب توافرها في المتقدم:

1. أن يكون المتقدم من الدرجة الأولى التخصصية للتمويل والمحاسبة.

2. أن يكون لديه خبرة في مجال العمل المالي والإداري.

وشملت الأوراق المطلوبة للتقديم:

1. طلب التقدم للندب على الوظيفة يتضمن رقم التليفون – باسم الدكتور وكيل الوزارة.

2. بيان حالة وظيفية حديث يتضمن الجزاءات والتقارير لآخر عامين.

3.  (2) صورة بطاقة شخصية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

طريقة عمل الكوكيز
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
يارا السكري
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
