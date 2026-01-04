صحة الوادى الجديد تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة المدير المالى والإدارى ندبًا

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد عن حاجتها لشغل وظيفة المدير المالي والإداري ندبًا، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لشغل الوظيفة، وذلك إيماءً إلى بلوغ المدير المالي والإداري بإدارة الخارجة الصحية السن القانونية للمعاش، على أن تُقدم الطلبات خلال الفترة من 3 / 1 / 2026 وحتى 11 / 1 / 2026.

شروط التقديم للوظيفة

وتضمنت الشروط الواجب توافرها في المتقدم:

1. أن يكون المتقدم من الدرجة الأولى التخصصية للتمويل والمحاسبة.

2. أن يكون لديه خبرة في مجال العمل المالي والإداري.

وشملت الأوراق المطلوبة للتقديم:

1. طلب التقدم للندب على الوظيفة يتضمن رقم التليفون – باسم الدكتور وكيل الوزارة.

2. بيان حالة وظيفية حديث يتضمن الجزاءات والتقارير لآخر عامين.

3. (2) صورة بطاقة شخصية.