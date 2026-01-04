قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف خالية برواتب تصل إلى 75 ألف جنيه للشباب

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل المعلن عنها عبر موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي يقدم مجموعة متنوعة من الوظائف الشاغرة لمختلف التخصصات والكفاءات، برواتب تصل إلى 75 ألف جنيه، ضمن جهود الدولة لتشغيل الشباب ومواجهة البطالة.

وظائف

وظائف مبيعات

مسؤول مبيعات السوشيال ميديا وأعمال مكتبية بمدينة نصر، القاهرة:

  الخبرة المطلوبة: سنة على الأقل.
  المؤهل: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).
  الراتب الأساسي: 7000 - 10000 جنيه، مع حوافز إضافية 5000 جنيه.
  المهارات: أساسيات اللغة الإنجليزية، مهارات الحاسب ومايكروسوفت أوفيس.
  لا يشترط الجنس.

مسؤول مبيعات داخلية بالمعادي، القاهرة:

  الخبرة المطلوبة: سنة على الأقل في مبيعات الموبايل أو إكسسواراته.
  السن المطلوب: 20 - 35 سنة.
  المؤهل: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).
  الراتب الأساسي: 8000 - 10000 جنيه، مع حوافز إضافية 6000 - 9999 جنيه.
  المزايا: احتساب الوقت الإضافي، تأمينات صحية واجتماعية، حوافز مسابقات شهرية، حد ائتماني للتقسيط بكارنيه الشركة، رعاية طبية.
  لا يشترط الجنس.

وظائف مهندسين

مهندسين مدنيين:

  الخبرة المطلوبة: من سنتين حتى 15 سنة.
  المؤهل: مؤهل عال.
  الراتب الأساسي: 15000 - 75000 جنيه.
  المهارات: أساسيات اللغة الإنجليزية، إجادة الحاسب الآلي ومايكروسوفت أوفيس.
  المزايا: احتساب الوقت الإضافي، توفير سكن أو بدل مادي، تأمينات صحية.

وتعد هذه الوظائف ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير فرص عمل متنوعة للشباب وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم، مع تحسين بيئة العمل وتقديم مزايا إضافية.

فرص عمل خالية تعلنها وزارة الشباب والرياضة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل الخالية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، والتي تشمل توفير وظائف في تخصصات متنوعة برواتب تصل إلى 13000 جنيه، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من خلال مبادرة توظيف مصر، لتنظيم يوم توظيفي مفتوح لإحدى الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة بشركة ريماس لاند للمنتجات الغذائية تشمل عددا من التخصصات، أبرزها مدير فرع براتب يتراوح بين 11000 و13000 جنيه، ومساعد مدير براتب 9200 جنيه، وكاشير براتب 8250 جنيها، وشيف جبن براتب يحدد وفقا للخبرة، ومساعد شيف براتب يصل إلى 7750 جنيها، وبائع حلويات براتب يصل إلى 7750 جنيها.

وظائف

شروط القبول في وظائف ريماس لاند

حددت وزارة الشباب والرياضة شروط القبول في الوظائف المعلنة، والتي تشمل قبول جميع المؤهلات، وإتاحة العمل للخريجين والطلبة، مع شرط التفرغ التام، وتقديم موقف واضح من التجنيد بالنسبة للخريجين.

أماكن العمل

تتوافر الوظائف بعدد من المناطق، تشمل فيصل، ترسا، المهندسين، الدقي، حدائق الأهرام، أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور، مدينتي، الشروق، التجمعات، المعادي، المقطم، ومؤسسة الزكاة.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على عدد من المميزات، من بينها رواتب مجزية وفقا للخبرة، وبدل مواصلات لبعض الفروع يصل إلى 1000 جنيه، وبدل وجبات بقيمة 750 جنيها، إلى جانب التأمين الاجتماعي والطبي، وزيادات سنوية، وبرامج تدريب وتطوير مستمر، وفرص للترقي والنمو الوظيفي، وبيئة عمل محفزة وفريق عمل محترف.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الشباب والرياضة

يتم التقديم من خلال ملء استمارة التوظيف المخصصة من وزارة الشباب والرياضة، مع التوجه إلى مقر الإدارة بالتجمع الأول البنفسج 8 ريماس لاند، يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026، من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا.

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

هناء عطية

مرض منتشر.. سبب وفاة السيناريست هناء عطية | التفاصيل الكاملة

أسامه فيصل يتعرض لإصابة ويخضع لتدريبات تأهيلية

أسامه فيصل يتعرض للإصابة ويخضع لتدريبات تأهيلية.. تفاصيل

بيراميدز

بيراميدز يهزم مودرن سبورت 1-0 في كاس عاصمة مصر

عمر أحمد زيدان

صاحب ذهبية بطولة العالم لليزر رن: أحلم بميدالية أولمبية

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

