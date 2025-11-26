قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. خطوات مفصلة

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي .. خطوات مفصلة
كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي .. خطوات مفصلة
عبد الفتاح تركي

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي .. يسعى كثير من ذوي الإعاقة في مصر للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، بوصفه وثيقة رسمية تُتيح لحاملها عددًا من المزايا والخدمات مثل الوظائف، والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية ونقل عام ميسر وغيرها من الحقوق التي تُسهّل حياة أصحاب الهمم كما تُعزّز دمجهم في المجتمع.

ومع تزايد الإقبال على هذه الخدمة أصبح من الضروري أن يكون خطوات الحصول على الكارت واستعلام حالة الطلب واضحة وسهلة.

واقرأ أيضًا:

كارت الخدمات المتكاملة

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي يجب أولًا الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الإنترنت ثم اختيار قسم «خدمات ذوي الإعاقة» ومن ثم الضغط على «الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة» ثم إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة ثم الضغط على زر «استعلام» وبعدها ستظهر أمامك شاشة تُوضح حالة طلبك بما في ذلك رقم الطلب أو حالة القبول أو رفض الطلب.

بعد ظهور نتيجة الاستعلام، إذا كان الطلب مقبولًا، ستتمكن من حجز موعد لاستلام الكارت من المكتب التأهيلي الذي اخترته عند التقديم أما إذا كان الطلب مرفوضًا فسيظهر أيضًا سبب الرفض، ويُتاح لك خيار زيارة أقرب مكتب تأهيل اجتماعي أو إعادة تقديم الطلب بعد تصحيح البيانات أو الأوراق المطلوبة.

كارت الخدمات المتكاملة

الأوراق المطلوبة عند التقديم للحصول على الكارت

من بين الأوراق الأساسية التي يشترط إرفاقها صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من شهادة الإعاقة الحديثة الصادرة من جهة طبية معتمدة وكذلك نسخة من آخر شهادة دراسية أو نسخة من دفتر العائلة بالإضافة إلى 4 صور شخصية حديثة.

كما يُطلب في بعض الحالات التي تستدعي التدقيق إثباتات إضافية أو مستندات داعمة حسب طبيعة الإعاقة أو حالة صاحب الطلب ويُفضل التأكد من وضوح الملفات المرفقة وجودتها لتفادي رفض الطلب أو تأخير صدور الكارت.

كيفية التقديم ومتابعة الطلب خطوة بخطوة

عند رغبتك في استخراج كارت الخدمات المتكاملة عليك الدخول إلى منصة وزارة التضامن الاجتماعي الإلكترونية والبحث عن خدمات ذوي الإعاقة ثم اختيار «إضافة طلب كارت خدمات متكاملة» وملء البيانات الشخصية بدقة مع التأكد من كتابة البيانات كما هي في بطاقة الرقم القومي ثم إرفاق الملفات المطلوبة والتأكد من وضوحها.

بعد إرسال الطلب سيُظهر لك الموقع رقمًا خاصًا بطلبك احتفظ به للمتابعة لاحقًا وإذا رغبت في الاستعلام عن حالة الطلب استخدم ذلك الرقم أو الرقم القومي لدخول خدمة «الاستعلام عن الطلبات» على نفس البوابة.

وفي حال قبول الطلب ستتلقى إشعارًا بمكان ومواعيد استلام الكارت من أقرب مكتب تأهيل اجتماعي بينما في حالة الرفض ستظهر رسالة تبين سبب الرفض مع إمكانية تقديم طلب جديد بعد تصحيح البيانات أو رفع ملفات أو مستندات أكثر وضوحًا.

كارت الخدمات المتكاملة

مزايا كارت الخدمات المتكاملة لحامليه

يحمل كارت الخدمات المتكاملة مجموعة من المزايا الهامة التي تعود بالنفع على حامل الكارت ومنها توفير خدمات طبية أو رعاية صحية مجانية أو مخفضة، كما يتيح فرص توظيف وتدريب، ويدعم دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات والمزايا، ويُسهّل أيضًا دخول الأنشطة الرياضية والثقافية وربما الحصول على تيسيرات في وسائل النقل العام.

هذه المزايا تجعل من الكارت وسيلة حماية اجتماعية ودعم ذوي الإعاقة اقتصاديًا ومعنويًا، وتساعدهم على ممارسة حياتهم اليومية بشكل أفضل وأكثر كرامة.

من يستحق كارت الخدمات المتكاملة ؟

يشمل الكارت حالات الإعاقة الذهنية الشديدة، والإعاقات الشديدة الناتجة عن الشلل النصفي أو السفلي، وشلل الأطفال الشديد، والإعاقات المتعددة أو فقد السمع التام، وكذلك الحالات المتقدمة من ضمور العضلات أو الشلل الدماغي أو الشلل الرباعي أو بتر الأطراف، إضافة إلى كف البصر أو القزامة التي تقل عن 140 سم بعد سن البلوغ.

كما يُشترط في بعض الحالات إثبات الحالة عبر شهادة طبية معتمدة وصور واضحة من المستندات المطلوبة مع الالتزام بالإجراءات الرسمية عند التقديم لضمان قبول الطلب.

كارت الخدمات الموحد

نصائح هامة لمقدمي الطلبات لتفادي الرفض أو التأخير

من المهم التأكد من أن الصور والمستندات المرفقة واضحة وخالية من التمويه أو التشويش والتأكد من توافق البيانات مع بطاقة الرقم القومي كما أنها مكتوبة بدقة.

كما يُفضل متابعة الطلب عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي باستخدام رقم الطلب أو الرقم القومي بانتظام لمعرفة أي تحديثات أو طلبات إضافية.

في حالة ظهور رفض يُفضل زيارة أقرب مكتب تأهيل اجتماعي أو التواصل مع الدعم الفني لتوضيح سبب الرفض ومعرفة ما إذا كان يمكن تقديم طلب جديد بعد تصحيح البيانات.

الاهتمام بالدقة في الكتابة والإرفاق قد يوفر عليك وقتًا وجهدًا ويزيد من فرص قبول الطلب من المرة الأولى ويمنع تأخير صدور الكارت.

أصبح الحصول على كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي إجراء إلكترونيًا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي يسهل على ذوي الإعاقة التقديم والاستعلام والمتابعة من المنزل دون الحاجة لزيارات كثيرة، والشروط والأوراق المطلوبة واضحة كما أن الإجراءات بسيطة ومتاحة للجميع.

كارت الخدمات المتكاملة

لذلك إن كنت من ذوي الإعاقة أو تمثّل أسرة بها فرد يستحق الكارت فتأكد من تجهيز جميع الأوراق المطلوبة بدقة، وادخل إلى الموقع الرسمي للوزارة، واحتفظ برقم الطلب، وراقب حالة الطلب بانتظام لتضمن حصولك على الكارت واستحقاقاتك كاملة.

