كفر الشيخ .. ضبط 165 كيلو أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود مديرية الطب البيطري في ضبط كمية من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة بمركز مطوبس، تحت إشراف الدكتور إيهاب شكري، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، والمحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين.

أسفرت الحملة عن ضبط 165 كجم أسماك (رنجة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ كفرالشيخ استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للحد من تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.