ياسمين عبد العزيز في معكم منى الشاذلي: كنت أتمنى أكون مخرجة إعلانات
بـ نصف مليون جنيه .. سعر إطلالة عمرو دياب في حفل الكويت
عمرو أديب: مصر محتاجة أمل وإنتاج جديد يعبر عن الناس
بث مباشر .. أحمد العوضي يوزع جوائز بـ 300 ألف جنيه في عيد ميلاده
بعد أزمته .. نجم ليفربول يمدح صلاح : يساعدنا كثيرا
لايبزيج يخسر بثلاثية من يونيون برلين في الدوري الألماني
بمشاركة مصطفى محمد .. نانت يخسر برباعية من أنجيه في الدوري الفرنسي
«أهلي 2008» يخسر أمام منتخب اليابان للناشئين بركلات الترجيح وديا
قصة وفاة فنانة مشهور بعد منع ابنتها من السفر
10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ 25 جنيها فقط.. ما هي؟
بعد لقاء سري مع نجم ليفربول السابق.. ما وجهة محمد صلاح القادمة؟
سرقت برنامجي وأنا محبوس .. موسيلفا يتهم مذيعة شهيرة بالسرقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

عيار 21 يقلص مكاسبه.. الذهب يواصل تحقيق الأرباح بختام تعاملات اليوم الجمعة 12-12-2025

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 12-12-2025 في السوق المصرية، حالة من التذبذب الملحوظ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ بعدما قفز جرام الذهب عيار 21 بقيمة 130 جنيهًا في موجة صعود سريعة، قبل أن يعود للتراجع  بنحو 30 جنيهًا، لتستقر الزيادة الصافية عند 100 جنيه فقط خلال 24 ساعة.

ويأتي هذا التغير المتسارع وسط حالة من الترقب بين المتعاملين بالأسواق، مع استمرار تأثر الأسعار بحركة الأونصة عالميًا وتقلبات العرض والطلب محليًا.

ارتفاع الذهب عيار 21 لهذا المستوى

على مستوى السوق المحلي، سجّلت محلات الصاغة متوسطات جديدة لأسعار الذهب دون مصنعية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6555 جنيهًا للبيع و6530 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 22 حوالي 6010 جنيهات للبيع و5985 جنيهًا للشراء. 

فيما استقر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، عند 5735 جنيهًا للبيع و5715 جنيهًا للشراء.

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم 

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246555 جنيهًا 6530 جنيهًا 
عيار 226010 جنيهات5985 جنيهًا 
عيار 215735 جنيهًا5715 جنيهًا 
عيار 184915 جنيهًا4900 جنيه 
عيار 143825 جنيهًا3810 جنيهات 
عيار 123275 جنيهًا3265 جنيهًا 
الاونصة203860 جنيهًا203150 جنيهًا 
الجنيه الذهب45880 جنيهًا45720 جنيهًا 
الأونصة بالدولار4293.69 دولار

سعر الذهب عيار 18

أما عيار 18 فقد سجل 4915 جنيهًا للبيع و4900 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 3825 جنيهًا للبيع و3810 جنيهات للشراء، في حين سجل عيار 12 حوالي 3275 جنيهًا للبيع و3265 جنيهًا للشراء.

وفيما يتعلق بأسعار السبائك والأوزان الكبيرة، وصل سعر الأونصة في السوق المحلية إلى 203,860 جنيهًا للبيع و203,150 جنيهًا للشراء، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 45,880 جنيهًا للبيع و45,720 جنيهًا للشراء. 

أما الأونصة عالميًا فقد سجلت نحو 4293.69 دولار، لتواصل تأثيرها المباشر على تحركات الذهب في السوق المصرية.

وتعكس هذه التحركات حالة عدم الاستقرار التي يمر بها المعدن الأصفر، نتيجة التغيرات العالمية والمضاربات المحلية؛ ما يدفع الكثير من المستهلكين والمستثمرين لمتابعة الأسعار على مدار اليوم بحثًا عن أفضل نقطة للشراء أو البيع في سوق يشهد تغيرات سريعة وغير متوقعة.

فوائد شوربة العدس في الشتاء .. مصدر جيد للحديد

أفضل مشروبات بعد تناول وجبة الغداء .. لتحسين الهضم والاستفادة الغذائية

H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة

رجيم السعرات الحرارية مع خطة وجبات صحية .. لفقدان الوزن في شهرين

