عيار 21 يقلص مكاسبه.. الذهب يواصل تحقيق الأرباح بختام تعاملات اليوم الجمعة 12-12-2025

شهدت أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 12-12-2025 في السوق المصرية، حالة من التذبذب الملحوظ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ بعدما قفز جرام الذهب عيار 21 بقيمة 130 جنيهًا في موجة صعود سريعة، قبل أن يعود للتراجع بنحو 30 جنيهًا، لتستقر الزيادة الصافية عند 100 جنيه فقط خلال 24 ساعة.

ويأتي هذا التغير المتسارع وسط حالة من الترقب بين المتعاملين بالأسواق، مع استمرار تأثر الأسعار بحركة الأونصة عالميًا وتقلبات العرض والطلب محليًا.

ارتفاع الذهب عيار 21 لهذا المستوى

على مستوى السوق المحلي، سجّلت محلات الصاغة متوسطات جديدة لأسعار الذهب دون مصنعية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6555 جنيهًا للبيع و6530 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 22 حوالي 6010 جنيهات للبيع و5985 جنيهًا للشراء.

فيما استقر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، عند 5735 جنيهًا للبيع و5715 جنيهًا للشراء.

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 6555 جنيهًا 6530 جنيهًا عيار 22 6010 جنيهات 5985 جنيهًا عيار 21 5735 جنيهًا 5715 جنيهًا عيار 18 4915 جنيهًا 4900 جنيه عيار 14 3825 جنيهًا 3810 جنيهات عيار 12 3275 جنيهًا 3265 جنيهًا الاونصة 203860 جنيهًا 203150 جنيهًا الجنيه الذهب 45880 جنيهًا 45720 جنيهًا الأونصة بالدولار 4293.69 دولار

سعر الذهب عيار 18

أما عيار 18 فقد سجل 4915 جنيهًا للبيع و4900 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 3825 جنيهًا للبيع و3810 جنيهات للشراء، في حين سجل عيار 12 حوالي 3275 جنيهًا للبيع و3265 جنيهًا للشراء.

وفيما يتعلق بأسعار السبائك والأوزان الكبيرة، وصل سعر الأونصة في السوق المحلية إلى 203,860 جنيهًا للبيع و203,150 جنيهًا للشراء، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 45,880 جنيهًا للبيع و45,720 جنيهًا للشراء.

أما الأونصة عالميًا فقد سجلت نحو 4293.69 دولار، لتواصل تأثيرها المباشر على تحركات الذهب في السوق المصرية.

وتعكس هذه التحركات حالة عدم الاستقرار التي يمر بها المعدن الأصفر، نتيجة التغيرات العالمية والمضاربات المحلية؛ ما يدفع الكثير من المستهلكين والمستثمرين لمتابعة الأسعار على مدار اليوم بحثًا عن أفضل نقطة للشراء أو البيع في سوق يشهد تغيرات سريعة وغير متوقعة.