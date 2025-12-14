وكيل التعليم تتابع فعاليات مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» بالمدارس المركزية ببني سويف

تابعت الأستاذة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، فعاليات المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا» بالمدارس المركزية التي تم اختيارها كمواقع للفحص الطبي، وتجهيزها بجميع الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة.

جاء ذلك خلال تفقدها لمدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات، بحضور الأستاذ أحمد عزت مدير إدارة بني سويف التعليمية، والدكتور عرفة قيقه رئيس المبادرة، والدكتورة رشا يحيى مدير التعليم الابتدائي ومنسق المبادرة بالمديرية، والأستاذ أشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن ،والأستاذ هاني إسلام مدير مرحلة التعليم الابتدائي بإدارة بني سويف، وهالة عبد الفتاح مدير المدرسة.

وخلال الجولة، حرصت وكيل الوزارة على تفقد العيادات الطبية والاطمئنان على انتظام سير العمل، مؤكدة ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات داخل المدارس، بما يضمن نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها في الحفاظ على صحة عيون التلاميذ والكشف المبكر عن أي مشكلات بصرية.

والجدير بالذكر أن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» هي مبادرة صحية تستهدف الحفاظ على صحة عيون تلاميذ المرحلة الابتدائية، من خلال الكشف المبكر عن أمراض ومشكلات الإبصار داخل المدارس، بما يسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي وجودة الحياة لدى الأطفال.

وتقدم المبادرة خدمات طبية متكاملة تشمل الفحص الشامل للعيون، وتوفير العلاج اللازم، وصرف النظارات الطبية، وإجراء التدخلات الطبية المطلوبة بالمجان، وذلك بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، إلى جانب المؤسسة العالمية لأندية الليونز، في إطار تكامل الجهود لدعم صحة الطلاب وتحقيق بيئة تعليمية آمنة.