محافظات

تموين بني سويف تحرر 300 محضر لمخالفات بالأسواق والمخابز والمستودعات ومحطات الوقود

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.  

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة  من 6 إلى 12 ديسمبر الجاري ،بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، لإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

ففي مجال الرقابة على المخابز البلدية، بلغ إجمالي المحاضر المحررة  216محضرًا لمخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وخبز ناقص الوزن، وعدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، وعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وعدم وجود ميزان معتمد، وعدم وجود ماكينة صرف الخبز، التوقف الكلي عن ممارسة النشاط، كما شملت المخالفات التصرف في حصص الدقيق بإجمالي 374 جوال دقيق بلدي مدعم، وتجميع دقيق مدعم بغرض الاتجار بالسوق السوداء بكمية39  جوالاً، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مجال البدالين التموينيين والبطاقات التموينية بلغ إجمالي المخالفات 40 محضرًا، شملت عدم حمل شهادات صحية سارية، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وغلق خلال ساعات العمل الرسمية، كما أشار التقرير إلى صرف 75% من مقررات شهر ديسمبر للبدالين وفق المخصصات المعتمدة.

وفي مجال الأسواق والمحلات العامة تم  ضبط أحد المخازن بمنطقة زراعية نائية وبداخله 13 طن دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 50 كجم غير مصرح بتداوله أو استعمال بالأسواق إلا من خلال منظومة المخابز البلدية المرخصة لإنتاج الخبز البلدي المدعم والذي يتم صرفه لمستحقي الدعم عن طريق البطاقات التموينية ، كما تم ضبط ماكينة لطحين الدقيق وتبين قيام المسئولين عن المخزن تجميع الدقيق البلدي المدعم بطرق غير مشروعة وإعادة طحنه مرة أخرى لتغيير معالمه وصفاته واستخدامه في أغراض تجارية حيث تم ضبط والتحفظ على 240 جوال تم إعادة طحنها وتدويرها وعدد 20 جوال قبل طحنهم وكذلك ماكينة حياكة الأجولة بعد إعادة التدوير  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وفي مجال الرقابة على الغش التجاري وضبط السلع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي تم تحرير 6 جنح للمسئولين عن تجارة السلع الغذائية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية ، حيث تم ضبط والتحفظ على (35زجاجة مشروبات غازية متنوعة،. 200عبوة بطاطس شيبسي ، 200كجم بطاطس شيبس ومقرمشات  مخلفات مصانع  ، 300كجم مخللات ، 10  كجم توابل ) وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

في مجال ضبط وحظر تداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية سواء السلع الغذائية أو غير الغذائية ولعدم وجود الفواتير الدالة على مصدر هذه السلع تم تحرير 5 جنحة ضد المسئولين عن الأنشطة التجارية لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتم ضبط والتحفظ على ( 25 كجم دواجن بدون بيانات مجهولة المصدر ،450 عبوة عصائر متنوعة، 240 كرتون مبيدات ومغذيات زراعية ، 200جركن عبوة 10 لتر بديل كيمياوي ،100 برميل عبوبة 20 كجم بوتاسيوم 85% )وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تم ضبط عدد (2) توك توك لنقل ألبان فرز تحتوي على كميات كبيرة من الشوائب والحشرات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لغرض نقلها إلى معامل الألبان لاستخدامها في صناعة الأجبان وتم تحرير عدد (2) جنحة وضبط الكمية المنقولة ومقداره (1300) لتر ألبان فرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات ، وتم تحرير عدد (1) جنحة ضد أحد المسئولين عن تجارة الأسمدة والمواد الكيماوية الزراعية لحيازة وعرض وبيع أسمدة كيماوية زراعية مدعم من الدولة محظور تداولها خارج منافذ وزارة الزراعة خاصة بالمزارعين يتم صرفها على الحيازات الزراعية ،حيث تبين أن حيازة هذه الأسمدة لغرض بيعها بالسوق السوداء والتربح الغير مشروع وتم ضبط والتحفظ على عدد (500) كجم أسمدة زراعية مدعمة من الدولة ،

و تم تحرير عدد (28) جنحة ضد المسئولين إدارة محلات سلع غذائية وغير غذائية لعدم قيامهم بالإعلان عن أسعار البيع لجمهور المستهلكين بشكل واضح سواء بقائمة أسعار موحدة أو وضع كروت أسعار على المنتجات المعروضة، وتم تحرير عدد (22) جنحة ضد المسئولين عن إدارة وتشغيل محلات السلع الغذائية والجزارين لعدم استخراج شهادات صحية سارية تفيد الخلو من الأمراض الخطرة والمعدية .

وفي مجال الرقابة على تداول المواد البترولية ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز تم تحرير جنحة ضد المسئولين عن إدارة طلمبات رصيف غير مرخصة وغير حاصلة على موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول للعمل في مجال المواد البترولية وكذلك لتجميع مواد بترولية في غير الأحوال المصرح بها و تم ضبط والتحفظ على كمية إجمالية قدرها  عدد (500) لتر سولار ، و2 جنحة ضد المسئول عن إدارة مستودعات البوتاجاز وذلك للغلق أثناء ساعات العمل الرسمية وعدم الإعلان عن البيانات وأسعار الاستبدال على واجهة المستودع في مكان بارز ، وجنحة تجميع واستخدام اسطوانات بوتاجاز منزلية مدعمة من الدولة في الأغراض التجارية بأحد مزارع تربية الدواجن وتم ضبط والتحفظ على عدد (25) اسطوانة بوتاجاز منزلية واتخاذ الإجراءات القانونية.

بني سويف محافظ بني سويف الفشن

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
محافظ الشرقية
أبرز الحيل لزيادة شغف الأطفال تجاه المذاكرة
زيارة رئيس الأركان إلى ايث
