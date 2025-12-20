شرم الشيخ تحصد ذهب AFASU.. سمير رشوان أفضل مدير فندق في أفريقيا وآسيا

تسلم سمير رشوان، مدير عام أحد فنادق شرم الشيخ، جائزة الاتحاد الأفريقي الآسيوي (AFASU) الذهبية، كأفضل مدير عام فندق خمس نجوم على مستوى قارتي أفريقيا وآسيا، وذلك ضمن جوائز AFASU الدولية للفنادق.

وجاء هذا التتويج بعد تقييم لجنة تحكيم دولية ضمّت نخبة من الخبراء في مجالات السياحة والضيافة، استناداً إلى معايير صارمة شملت القيادة الإدارية، وجودة الخدمات، والابتكار، وإدارة الموارد البشرية، والاستدامة، حيث تفوّق سمير رشوان على عدد من المديرين العامين من مختلف دول أفريقيا وآسيا.

وشهد الحفل حضور قيادات الاتحاد الأفريقي الآسيوي، إلى جانب نخبة من كبار الخبراء في قطاع السياحة والضيافة، في مشهد عكس المكانة المرموقة للحدث وأهميته على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال كلمته، أعرب سمير رشوان عن فخره واعتزازه بهذا التكريم الدولي، مؤكداً أن العمل الفندقي يمثّل بالنسبة له شغفاً ومسيرة حياة امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً، وأن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي وتعاون مستمر مع فرق العمل التي آمنت بقيم الجودة والاحتراف والتميز في خدمة النزلاء. كما وجّه الشكر إلى الاتحاد الأفريقي الآسيوي (AFASU) على هذا التقدير الرفيع.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام درويش، رئيس الاتحاد الأفريقي الآسيوي (AFASU)، أن الجائزة جاءت عقب تقييم مهني دقيق وشفاف، مشيراً إلى أن سمير رشوان يُعد نموذجاً مشرفاً للقيادة السياحية والإدارة الفندقية الراقية في قارتي أفريقيا وآسيا. وأضاف أن الاتحاد يحرص، من خلال جوائزه الدولية، على دعم التميز وتسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة التي تسهم في الارتقاء بصناعة السياحة والضيافة.

كما أوضح اللواء أشرف أبو عيش، الأمين العام للاتحاد الأفريقي الآسيوي، أن هذا التكريم يعكس قيمة الانضباط الإداري والاستقرار المؤسسي في العمل الفندقي، مشيداً بقدرة سمير رشوان على تحقيق نجاح تشغيلي مستدام والحفاظ على سمعة مهنية متميزة، بما يعزز مكانة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية.

(AFASU) الرامية إلى تشجيع التميز في قطاع السياحة والفنادق، ودعم القيادات الناجحة، وتعزيز تنافسية أفريقيا وآسيا على خريطة السياحة العالمية، بما يرسّخ مكانة شرم الشيخ كإحدى أبرز المقاصد السياحية الدولية.6