ماذا يحدث قبل الفجر بساعة؟.. 17 معجزة تجعل خسارة النائمين كبيرة
الأرصاد السعودية تحذر من ظاهرة جوية تضرب أنحاء المملكة
أحمد العوضي لـ صدى البلد: سأكون عريسا في 2026 | فيديو
لازم تقفل على نفسك.. عصام الحضرى يوجه رسائل نارية لـ حسام حسن
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وانخفاض الرؤية على الطرق الرئيسية
ضياء رشوان: مصر ستكسب 11مليار دولار من صفقة الغاز الإسرائيلي.. ولقاء الرئيس السيسي مع نتنياهو لا أساس له من الصحة
سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025 في مصر
إنتشال 5 شهداء معظمهم أطفال من مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح
منتخب مصر يرتدي الأحمر أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا.. والأبيض أمام أنجولا
سوريا ..القوات الأمريكية تطلق قنابل ضوئية بمحيط جبل العموري شرقي حمص
أحمد العوضي يكشف لـ صدى البلد شخصيته بمسلسل علي كلاي وأمنيته فى 2026|فيديو
اقتصادية الشيوخ تناقش قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.. الأحد
محافظات

شرم الشيخ تحصد ذهب AFASU.. سمير رشوان أفضل مدير فندق في أفريقيا وآسيا

ايمن محمد

 تسلم سمير رشوان، مدير عام أحد فنادق شرم الشيخ، جائزة الاتحاد الأفريقي الآسيوي (AFASU) الذهبية، كأفضل مدير عام فندق خمس نجوم على مستوى قارتي أفريقيا وآسيا، وذلك ضمن جوائز AFASU الدولية للفنادق.

وجاء هذا التتويج بعد تقييم لجنة تحكيم دولية ضمّت نخبة من الخبراء في مجالات السياحة والضيافة، استناداً إلى معايير صارمة شملت القيادة الإدارية، وجودة الخدمات، والابتكار، وإدارة الموارد البشرية، والاستدامة، حيث تفوّق  سمير رشوان على عدد من المديرين العامين من مختلف دول أفريقيا وآسيا.

 وشهد الحفل حضور قيادات الاتحاد الأفريقي الآسيوي، إلى جانب نخبة من كبار الخبراء في قطاع السياحة والضيافة، في مشهد عكس المكانة المرموقة للحدث وأهميته على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال كلمته، أعرب  سمير رشوان عن فخره واعتزازه بهذا التكريم الدولي، مؤكداً أن العمل الفندقي يمثّل بالنسبة له شغفاً ومسيرة حياة امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً، وأن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي وتعاون مستمر مع فرق العمل التي آمنت بقيم الجودة والاحتراف والتميز في خدمة النزلاء. كما وجّه الشكر إلى الاتحاد الأفريقي الآسيوي (AFASU) على هذا التقدير الرفيع.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام درويش، رئيس الاتحاد الأفريقي الآسيوي (AFASU)، أن الجائزة جاءت عقب تقييم مهني دقيق وشفاف، مشيراً إلى أن  سمير رشوان يُعد نموذجاً مشرفاً للقيادة السياحية والإدارة الفندقية الراقية في قارتي أفريقيا وآسيا. وأضاف أن الاتحاد يحرص، من خلال جوائزه الدولية، على دعم التميز وتسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة التي تسهم في الارتقاء بصناعة السياحة والضيافة.

كما أوضح اللواء أشرف أبو عيش، الأمين العام للاتحاد الأفريقي الآسيوي، أن هذا التكريم يعكس قيمة الانضباط الإداري والاستقرار المؤسسي في العمل الفندقي، مشيداً بقدرة  سمير رشوان على تحقيق نجاح تشغيلي مستدام والحفاظ على سمعة مهنية متميزة، بما يعزز مكانة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية.

 (AFASU) الرامية إلى تشجيع التميز في قطاع السياحة والفنادق، ودعم القيادات الناجحة، وتعزيز تنافسية أفريقيا وآسيا على خريطة السياحة العالمية، بما يرسّخ مكانة شرم الشيخ كإحدى أبرز المقاصد السياحية الدولية.6

جنوب سيناء السياحة الجائزة

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

عي نقابة الأطباء

راح يعمل خير قتلوه | نهاية مأساوية لطبيب قنا.. والنقابة العامة تطالب بالقصاص

مرتبات

خلال أيام .. تفاصيل صرف آخر مرتبات العام الحالي

ارشيفية

عامل دليفري ينهي حياته بعد رفض والدته زواجه من حبيبته بالهرم

الطبيب أبو الحسن رجب

شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا

بالصور

لو عندك كحة مش راضية تهدى؟.. 5 أسباب خفية مش في بالك

أكلة بـ 50 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

