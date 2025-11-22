قبل عرضه على watch it.. التفاصيل الكاملة لمسلسل 2 قهوة بطولة أحمد فهمي

أعلنت منصة watch it، عن موعد عرض مسلسل 2 قهوة، والذي يقوم ببطولته أحمد فهمي.

العمل من المقرر عرض أولى حلقاته 29 من الشهر الجاري علي منصة watch it، ومجموعة قنوات dmc دراما.

أبطال العمل

العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، ومن بطولة أحمد فهمي ومرام علي التي تخوض أولى بطولاتها في الدراما المصرية.

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم منهم: مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم ايهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري وعمر رياض.

قصة مسلسل “2 قهوة”

يقدّم الإعلان لمحات من قصص عاطفية مشحونة بالتوتر والانفعال، تكشف عن الصراعات الداخلية والتحديات التي يواجهها الأبطال بين القلب والعقل، في عمل يجمع بين الرومانسية والدراما الاجتماعية بأسلوب واقعي وأداء تمثيلي مؤثر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي حول شخصية تواجه تحديات مهنية وتقع في قصة حب جديدة، قبل أن تعود طليقته لتقلب موازين حياته من جديد. ويعد بقصة درامية مشوّقة تستكشف عوالم الحب المعقّد وأسرار العلاقات الإنسانية.

برومو مسلسل 2 قهوة

طرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائي للمسلسل حيث يُظهر الإعلان يحيى الوكيل، كاتبًا وشخصية إعلامية، يقع في حب نيللي التي تجمعه بها صفات مشتركة عديدة. لكن مع مرور الوقت، يبدأ يحيى باكتشاف اختلافات جوهرية بينهما، لتزداد الأمور تعقيدًا مع ظهور طليقته وابنته.

شخصية مرام علي فى مسلسل 2 قهوة

وتقدم مرام على خلال أحداث مسلسل 2 قهوة شخصية فتاة تعمل في كافيه، تتعرف على أحمد فهمي الذي يعمل أستاذ جامعي ويقدم برنامج تليفزيوني، وتدخل معه في قصة حب ولكنهما يواجهان العديد من الصعوبات لاسيما وأن فهمى يعيش صراعات مع طليقته التي تلعب دورها مى القاضي وتتوالى الأحداث بعد ذلك.