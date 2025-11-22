قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قبل عرضه على watch it.. التفاصيل الكاملة لمسلسل 2 قهوة بطولة أحمد فهمي

سعيد فراج

أعلنت منصة watch it، عن موعد عرض مسلسل 2 قهوة، والذي يقوم ببطولته أحمد فهمي. 

العمل من المقرر عرض أولى حلقاته 29 من الشهر الجاري علي منصة watch it، ومجموعة قنوات dmc دراما. 

أبطال العمل

العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، ومن بطولة أحمد فهمي ومرام علي التي تخوض أولى بطولاتها في الدراما المصرية.

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم منهم: مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم ايهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري وعمر رياض. 

قصة مسلسل “2 قهوة”

يقدّم الإعلان  لمحات من قصص عاطفية مشحونة بالتوتر والانفعال، تكشف عن الصراعات الداخلية والتحديات التي يواجهها الأبطال بين القلب والعقل، في عمل يجمع بين الرومانسية والدراما الاجتماعية بأسلوب واقعي وأداء تمثيلي مؤثر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي حول شخصية تواجه تحديات مهنية وتقع في قصة حب جديدة، قبل أن تعود طليقته لتقلب موازين حياته من جديد. ويعد بقصة درامية مشوّقة تستكشف عوالم الحب المعقّد وأسرار العلاقات الإنسانية.

برومو مسلسل 2 قهوة 

طرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائي للمسلسل حيث يُظهر الإعلان يحيى الوكيل، كاتبًا وشخصية إعلامية، يقع في حب نيللي التي تجمعه بها صفات مشتركة عديدة. لكن مع مرور الوقت، يبدأ يحيى باكتشاف اختلافات جوهرية بينهما، لتزداد الأمور تعقيدًا مع ظهور طليقته وابنته.

شخصية مرام علي فى مسلسل 2 قهوة 

وتقدم مرام على خلال أحداث مسلسل 2 قهوة شخصية فتاة تعمل في كافيه، تتعرف على أحمد فهمي الذي يعمل أستاذ جامعي ويقدم برنامج تليفزيوني، وتدخل معه في قصة حب ولكنهما يواجهان العديد من الصعوبات لاسيما وأن فهمى يعيش صراعات مع طليقته التي تلعب دورها مى القاضي وتتوالى الأحداث بعد ذلك.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | روبوت بحجم حبة رمل يوصل الدواء داخل جسمك.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

التلفزيون

في اليوم العالمي للتلفاز.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

