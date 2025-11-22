إيمان العاصي تشارك صورا من كواليس مسلسل "قسمة العدل"

شاركت الفنانة إيمان العاصي، صورا جديدة من كواليس تصوير مسلسلها “قسمة العدل”.

وظهرت إيمان العاصي، في ستوري عبر حسابها الشخصي على انستجرام، مع نجوم العمل.

ايمان العاصي على انستجرام

المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد، وتدور في إطار اجتماعي أسري.

يتناول المسلسل من خلال شخصية إيمان العاصي واحدة من صور القمع والظلم التي قد تتعرض لها الفتيات والسيدات نتيجة العادات والتقاليد السائدة في المجتمع.

ويشارك في بطولة مسلسل قسمة العدل إلى جانب إيمان العاصي كل من رشدي الشامي، عابد عناني.

آخر أعمال ايمان العاصي

كان آخر أعمال ايمان العاصي، هو مسلسل برغم القانون من بطولتها الي جانب هاني عادل وفرح يوسف ومحمد القس.