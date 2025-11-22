قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
فن وثقافة

ختام القاهرة السينمائي.. ماجدة خير الله تكشف عن رأيها في المهرجان| خاص

ماجدة خير الله
ماجدة خير الله
أحمد إبراهيم

كشفت الناقدة ماجدة خير الله، عن رأيها فى دورة مهرجان القاهرة السينمائي الدورة السادسة والأربعين التى اختتمت فعالياتها أمس. 

وقالت ماجدة خير الله، فى تصريح خاص لصدى البلد : إن دورة مهرجان القاهرة المنقضي جاء معظمها جيدة ، فيما عدا الأفلام المشاركة فى المسابقة الدولية التى جاءت معظمها دون المساوي الفنى ، وهذا بسبب موعد انطلاق المهرجان فى نهاية العام، وإدارة المهرجان تختار مما هو متاح لها خاصة أن معظم الأفلام جيدة الصنع شاركت فى مهرجانات عالمية أخرى قبل القاهرة السينمائي. 

وأضافت ماجدة خير الله: باقي الأقسام والمسابقات المختلفة احتوت على افلام جيدة مثل الأفلام القصيرة وأسبوع النقاد وأما عن جوائز المهرجان كان معظها متوقع خاصة أن هذه الأفلام أفضل المتاح والمعروض على المهرجان. 

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

 يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

مهرجان القاهرة أفلام مهرجان القاهرة أعمال مهرجان القاهرة ماجدة خبر الله الناقدة ماجدة خير الله

