ختام القاهرة السينمائي.. ماجدة خير الله تكشف عن رأيها في المهرجان| خاص

كشفت الناقدة ماجدة خير الله، عن رأيها فى دورة مهرجان القاهرة السينمائي الدورة السادسة والأربعين التى اختتمت فعالياتها أمس.

وقالت ماجدة خير الله، فى تصريح خاص لصدى البلد : إن دورة مهرجان القاهرة المنقضي جاء معظمها جيدة ، فيما عدا الأفلام المشاركة فى المسابقة الدولية التى جاءت معظمها دون المساوي الفنى ، وهذا بسبب موعد انطلاق المهرجان فى نهاية العام، وإدارة المهرجان تختار مما هو متاح لها خاصة أن معظم الأفلام جيدة الصنع شاركت فى مهرجانات عالمية أخرى قبل القاهرة السينمائي.

وأضافت ماجدة خير الله: باقي الأقسام والمسابقات المختلفة احتوت على افلام جيدة مثل الأفلام القصيرة وأسبوع النقاد وأما عن جوائز المهرجان كان معظها متوقع خاصة أن هذه الأفلام أفضل المتاح والمعروض على المهرجان.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.